Montenegro no acogerá el torneo de Djokovic debido a la pandemia

El serbio Dusan Lajovic durante uno de los partidos jugados este domingo en el torneo. EFE/EPA/Andrej Cukic

Belgrado, 14 jun (EFE).- Montenegro no acogerá la segunda parte del Adria Tour, el torneo benéfico organizado por Novak Djokovic, a pesar de haber levantado las restricciones de entrada desde muchos países, pero sigue exigiendo restricciones a quienes llegan desde Serbia donde arrancó este viernes.

Montenegro, que el pasado día 2 se declaró libre de coronavirus, exige a los ciudadanos y procedentes de Serbia pasar dos semanas en cuarentena.

Djordje Djokovic, hermano del jugador y director del torneo, indicó que se trata "de una barrera insuperable" que impide el viaje del personal que trabaja en la competición.

"Nuestra idea era que se jugase en tierra batida importada para la ocasión, en una atractiva localidad de la costa montenegrina" dijo Djokovic.

"Esto no es posible ahora y por eso hemos decidido cancelar el torneo en ese país, porque ya no tenemos tiempo de esperar", indicó al portal deportivo Sportklub.

La escala montenegrina del torneo se preveía para los días 27 y 28 de junio.

Tras los partidos de Belgrado, que terminan hoy, el torneo continuará por la ciudad croata de Zadar (los días 20 y 21), y luego por Banja Luka (Bosnia) los días 3 y 4 de julio, hasta concluir el día 5 de julio en Sarajevo.

En los partidos de Belgrado participan, además de Djokovic, estrellas del tenis como Dominic Thiem, tercero de la ATP, Alexander Zverev (7) y Grigor Dimitrov (19).

Djokovic, y posiblemente Dimitrov, participará en toda las escalas del torneo, pero el resto de jugadores irán cambiando en los diferentes países.