Mariscal Mayfield y defensivo Watt apoyan protestas de rodillas durante himno EEUU en la NFL

El mariscal de campo Baker Mayfield, de los Cleveland Browns, dijo el sábado que planea arrodillarse durante el himno nacional de Estados Unidos antes de los juegos de la NFL, para protestar contra el racismo, la injusticia social y la brutalidad policial.

Por su parte, el ala defensivo de los Houston Texans J.J. Watt dejó claro en Twitter su apoyo a la medida, desestimando la visión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de que arrodillarse es irrespetuoso hacia la bandera y el ejército nacional.

El apoyo en redes sociales siguió a una semana en la que el comisionado de la NFL, Roger Goodell, dijo que la liga estaba equivocada al no abrazar más completamente el movimiento "Black Lives Matter" (Las vidas de las personas negras importan) y supervisó una donación de 250 millones de dólares durante 10 años para combatir el racismo sistémico.

Mayfield ya había apoyado la necesidad de más justicia social y una mayor comprensión de los problemas raciales a raíz del asesinato del afroestadounidense George Floyd mientras estaba bajo custodia policial, que ha desencadenado protestas en todo el mundo.

Por su parte, Watt, cinco veces defensor del Pro Bowl de la NFL (Juego de Estrellas), respondió a un tuit que sugiere que no se arrodille durante el himno.

"No hables por mí", dijo Watt. "Si todavía piensas que se trata de faltarle el respeto a la bandera o al ejército, claramente no has estado escuchando".

Watt citó una narrativa que se hizo prominente en 2017 cuando el presidente Trump, hizo de las protestas de arrodillas de la NFL un tema importante, al decir que insultaron a la bandera y al ejército de Estados Unidos. Trump llamó a los jugadores arrodillados durante la bandera "hijos de p..." y dijo que deberían ser despedidos.

El exmariscal de campo estrella de los San Francisco 49ers, Colin Kaepernick, quien comenzó la protesta de rodillas en 2016, no ha jugado en la NFL desde esa temporada.

Si bien Watt no dijo que se arrodillaría, el entrenador de los Texans, Bill O'Brien, dijo el viernes que se uniría a los jugadores que querían arrodillarse en protesta por la brutalidad policial durante el himno nacional.

"Los jugadores tienen derecho a protestar, a ser escuchados y a ser quienes son", dijo O'Brien. "No se están arrodillando porque están en contra de nuestra bandera. Se están arrodillando porque no han sido tratados por igual en este país durante más de 400 años".

