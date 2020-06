Los Pumas de Míchel, América y Cruz Azul regresan a sus entrenamientos

El entrenador español José Miguel González ""Michel"" dirige un entrenamiento con su equipo Pumas de la UNAM, en Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo

México, 14 jun (EFE).- Los Pumas UNAM del técnico español Míchel, las Águilas del América y el Cruz Azul, tres de los equipos más emblemáticos del fútbol mexicano, regresarán este lunes a los entrenamientos para el torneo Apertura 2020.

En un comunicado a los medios, los Pumas de Míchel anunciaron que como medida de prevención y de acuerdo con las recomendaciones de la Secretaría de Salud y de la Liga MX, los planteles entrenarán en grupos reducidos y en diferentes horarios para evitar el contagio de la COVID-19.

Con cuatro victorias, tres empates, tres derrotas y 15 puntos, los Pumas aparecían en el sexto lugar de la tabla del pasado Clausura 2020 en el momento de la suspensión del campeonato y ahora buscarán mejorar su defensa, el punto flaco de la pasada temporada, para ser protagonistas del Apertura.

América, que iba cuarto de la tabla de posiciones, también confirmó que regresará este lunes a los entrenamientos en cancha, igual con limitaciones para evitar la propagación del virus.

"El América únicamente dará acceso al personal mínimo necesario para la realización de los entrenamientos. Los futbolistas harán trabajos en grupos de seis, tal como lo indicaron las autoridades sanitarias y la Liga Mx", explicó el equipo en comunicado.

Cruz Azul, primer lugar del Clausura en el momento de la cancelación, igual reanudará sus prácticas, con la idea de llegar en elevada forma deportiva al inicio del Apertura, el próximo 24 de julio.

El entrenador uruguayo Robert Sante Siboldi aceptó la suspensión del torneo cuando su equipo iba en primer lugar y dejó entrever que no le hubiera gustado que le entregaran el título por lo logrado después de 10 jornadas porque pretende ganarlo bien, en un campeonato entero.

Pumas, América y Cruz Azul están marcados para lugar por un puesto en la liguilla de los ocho mejores en el próximo Apertura que se jugará con algunos cambios.

Además de empezar con partidos a puertas cerradas, el torneo tendrá un nuevo sistema de clasificación a cuartos de finales. Accederán de manera directa los cuatro primeros de la tabla, mientras los ocupantes de los lugares del cinco al 12 disputarán los cuatro lugares restantes.

Antes pasaban sin antesalas los ocho mejores, lo cual, según algunos directivos era más justo porque ahora puede acceder a la liguilla el duodécimo lugar, si derrota en un partido único al quinto, al que no le reconocerían su rendimiento durante 17 fechas.

Además, en la próxima temporada no habrá descenso, aunque los tres últimos lugares de la clasificación pagarán multas elevadas para seguir en el circuito.