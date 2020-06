López Obrador presenta decálogo para avanzar hacia nueva normalidad

Fotografía cedida este viernes por la Presidencia mexicana que muestra al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mientras ofrece una rueda de prensa, en el Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/ Presidencia De México/Archivo

México, 13 jun (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó este sábado un decálogo para salir de la pandemia de la COVID-19 y enfrentar la nueva normalidad, pero pidió a los ciudadanos hacerlo "con independencia, con criterio y con responsabilidad".

Mediante un video, el mandatario consideró que los mexicanos "ya han tenido el tiempo suficiente para familiarizarnos con las recomendaciones médicas y las disposiciones sanitarias" promovidas por las autoridades de Salud del país "y ahora es el momento de ponerlas en práctica siguiendo nuestro propio criterio".

"Debemos recobrar a plenitud el sentido de la libertad y decidir nosotros mismos con base en lo que hemos aprendido cómo protegernos del contagio y de la enfermedad", apuntó López Obrador.

Dijo que "luego de largos, dolorosos e inciertos días" por la pandemia, sugirió a la población "de manera respetuosa" algunas actitudes que podríamos experimentar "para salir con seguridad a la calle, realizar nuestras actividades de siempre y vivir sin miedos ni temores".

López Obrador recordó que sin autoritarismo de parte del Gobierno mexicano, "la mayoría de la gente, de manera muy disciplinada e incluso estoica, ha obedecido las indicaciones de las autoridades políticas y sanitarias" como permanecer en casa, guardar la sana distancia y aplicar, como nunca, medidas de higiene personal.

Remarcó que esa estrategia resultó fundamental para evitar un crecimiento exponencial de los contagios, no saturar los hospitales y para salvar el mayor número de vidas posible.

El presidente dijo que para asumir la construcción de la nueva normalidad se deben asumir varias acciones y actitudes.

Entre otras, pidió a sus conciudadanos a mantenerse siempre informados de las disposiciones sanitarias y a seguir acatando las recomendaciones para cuidarse y minimizar el riesgo del contagio.

También pidió actuar con optimismo, dar la espalda al egoísmo y al individualismo y ser solidarios y humanos y no dejarse envolver por lo material, además de alejarse del consumismo.

Recordó que ante el peligro de contagio, la mejor medicina es la prevención y la adopción de las medidas de prevención e higiene.

El mandatario llamó a defender el derecho a gozar de la naturaleza y a alimentarse bien "optar por lo natural, lo fresco y nutritivo" y tomar mucha agua.

Pidió activarse físicamente, "hacer ejercicio acorde a nuestra edad o condición física, además de meditar y aplicar todo lo que se considere le hace bien a su cuerpo".

Asimismo, pidió eliminar actitudes racistas, clasistas, sexistas y discriminatorias en general y reforzar valores culturales.

Además, dijo a sus ciudadanos que si tienen o no una religión "busquen un camino de espiritualidad", un propósito en la vida, "algo que te fortalezca en lo interno".

Este viernes, México registró un nuevo récord diario de contagios de la COVID-19 con los 5.222 notificados para llegar a los 139.196 casos desde el inicio de la pandemia, además de que reportar 504 decesos en la jornada para un acumulado de 16.448.

México mantuvo cerrada su economía no esencial durante los meses de abril y mayo, en los que aplicó medidas de contingencia y de confinamiento a su población, y a partir de junio puso en marcha la etapa de la nueva normalidad con una apertura gradual en base a un semáforo de cuatro colores en los estados del país.