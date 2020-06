Las autoridades de Hong Kong reprenden a un policía antidisturbios por gritar "black lives matter"

Un manifestante sostiene un cartel con las siglas del lema "Black Lives Matter" durante una concentración contra el racismo y la brutalidad policial ante el Consulado General de Estados Unidos en Hong Kong, China, el 7 de junio de 2020. REUTERS/Joyce Zhou

Por Scott Murdoch

HONG KONG, 14 jun (Reuters) - Un policía antidisturbios de Hong Kong que fue grabado en vídeo el viernes gritando "black lives matter" y "I can't breathe" mientras estaba de servicio durante una manifestación ha sido reprendido por las autoridades de la ciudad, según informaron varios medios de comunicación.

Un vídeo del agente durante un acto de servicio en Yau Ma Tei, en el barrio de Kowloon de Hong Kong, fue difundido a través de internet, incluida la página web de la emisora pública financiada por el gobierno hongkonés, RTHK, en el que se lo ve haciendo comentarios en referencia a la muerte de George Floyd en Minneapolis el 25 de mayo mientras estaba bajo custodia policial, lo cual ha desatado una ola de protestas en Estados Unidos y numerosos países de todo el mundo.

El hombre fue grabado diciendo en inglés los lemas "Black lives matters" y "I can't breathe" tres veces cada uno y "this is not America" en la grabación de 20 segundos publicada en el sitio web de RTHK el fin de semana.

Los agentes de policía estaban llevando a cabo controles de identidad de la multitud presente en la zona en el momento en que el oficial coreó estos lemas, según dijeron los medios de comunicación.

Una portavoz de la policía de Hong Kong dijo al periódico South China Morning Post que el agente había sido reprendido por el incidente.

"El agente ha sido reprendido y se le ha recordado que siempre debe actuar de forma profesional y mejorar su buen juicio", dijo la portavoz al periódico.

"En función del resultado de la investigación se tomarán medidas disciplinarias".

Una multitud se había reunido en Yau Ma Tei el viernes por la noche como parte de las protestas convocadas por toda la ciudad para conmemorar el primer aniversario del lanzamiento de gas lacrimógeno durante una manifestación antigubernamental contra el entonces propuesto proyecto de ley de extradición a la China continental.

El proyecto de ley, que habría permitido que los ciudadanos de Hong Kong fueran enviados a la China continental para ser juzgados, ha sido retirado, pero la tensión en la ciudad sigue presente, ya que Pekín está tratando de imponer una ley de seguridad nacional en Hong Kong.

Un comunicado de la policía informó que 43 personas fueron arrestadas el viernes por la noche.

(Información de Scott Murdoch; editado por Kim Coghill; traducido por Darío Fernández en la redacción de Gdansk)