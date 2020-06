La popularidad de Conte crece durante la pandemia y el M5S llegaría al 30 % con él

EFE/EPA/FILIPPO ATTILI / CHIGI PALACE PRESS OFFICE

Roma, 14 jun (EFE).- La popularidad del primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ha crecido durante esta pandemia y a pesar de la crisis económica, lo que ha disparado los rumores de la posibilidad de que se desmarque en un futuro del Movimiento 5 Estrellas (M5S) que lo propuso como presidente y forme su propio partido.

En una entrevista esta semana, Conte, de 55 años, aseguraba que no tenía ninguna intención de fundar su propio partido y en varias ocasiones ha asegurado que no le interesa volver a ser elegido.

El diario "Corriere della Sera" publica hoy una encuentra realizada por el instituto Ipsos en la que se explica que un posible partido guiado por este anónimo abogado hasta hace dos años conseguiría el 14 % de los apoyos, mientras que la intención de voto para el M5S pasaría del actual 20 % a un 30 %.

Según los sondeos que realiza frecuentemente Ipsos, el índice de popularidad de Conte ha pasado del 48 % en febrero antes de la emergencia del coronavirus al 66 % tras decretar las medidas de total confinamiento hasta el 61 % esta semana, una bajada debido a la crisis económica provocada por la pandemia.

A un posible partido encabezado por Conte se le atribuye hoy el 14,1 % de los votos, ocupando el cuarto lugar después de la Liga (23,2 %), Hermanos de Italia (16,6 %) y el Partido Demócrata (15,8 %) y por delante del M5S, que descendería a 12,7 %.

Analizando los flujos electorales, se observa que los votos para la lista de Conte provendrían en gran medida (62 %) del M5S, del Partido Demócrata y de otras listas de centro izquierda y un 20 % de la abstención.

En cuanto al posible liderazgo del M5S, Conte es la figura que más aprecian sus votantes con el 42 % de las preferencias, por delante del exlíder político Di Maio (27%) y de Alessandro Di Battista (19%).

Sobre todo, Conte rellenaría un vacío en la formación antisistema ya que actualmente el M5S tras la dimisión de Di Maio no cuenta con una jefe político.

La encuesta prevé que el electorado potencial de los M5S del 19,8 % actual, con el liderazgo de Conte pasaría al 29,9 %, superando a la Liga de Matteo Salvini que ocupa actualmente el primer lugar.