La Fiscalía brasileña investigará invasiones a hospitales y agresiones a médicos

Brasilia, 14 jun (EFE).- La Fiscalía brasileña investigará los casos de invasiones a hospitales para pacientes con COVID-19, práctica incentivada por el presidente Jair Bolsonaro, y las agresiones a profesionales sanitarios registradas en los últimos días, informaron este domingo fuentes oficiales.

El fiscal general, Augusto Aras, solicitará a los procuradores generales de justicia de los estados donde se han notificado ese tipo de incidentes que abran diligencias para depurar "eventuales responsabilidades", señaló el Ministerio Público Federal en una nota.

El jueves, Bolsonaro, líder de la extrema derecha brasileña y muy escéptico sobre el peligro del coronavirus SARS-CoV-2, animó a sus seguidores "a buscar una manera de entrar" en los hospitales públicos y grabar con sus móviles para saber si están saturados o no.

"Muchos ya lo han hecho, pero tiene que hacerlo más gente para mostrar si las camas están ocupadas o no, si los gastos son compatibles o no. Eso ayuda", manifestó el gobernante en su tradicional transmisión en redes sociales, insinuando de nuevo que los datos sobre la COVID-19 están siendo manipulados.

En Sao Paulo, un grupo de diputados regionales afines al mandatario entró la semana pasada en el hospital de campaña montado en el centro de convenciones Anhembi con la intención de realizar una fiscalización por una supuesta subutilización del espacio.

Según la Alcaldía de la capital paulista, los parlamentarios entraron "de forma irrespetuosa, agrediendo verbal y moralmente a pacientes y trabajadores" del lugar.

Para Aras, "conductas de esta naturaleza ponen en riesgo la integridad física de los valerosos profesionales que se dedican, de forma obstinada, a revertir una crisis sin precedentes en la historia del país".

El fiscal general accionará primero a los procuradores de Sao Paulo y Brasilia, donde también tuvo lugar un episodio parecido en el Hospital Regional de Ceilandia.

Brasil, epicentro latinoamericano de la pandemia, es el segundo país del mundo con más muertes (42.720), y más casos confirmados (850.514) de la COVID-19, solo por detrás de Estados Unidos.

A pesar de que el pico aún no ha llegado y la curva epidemiológica sigue en fase creciente, la mayoría de los estados y municipios ya han comenzado a reabrir sus economías y flexibilizar las medidas de aislamiento social vigentes desde mediados de marzo.