"Gallo" Estrada peleará en forma ante el "Chocolatito", asegura su entrenador

El boxeador nicaragüense Roman ""Chocolatito"" González es recibido por aficionados a su llegada, el domingo 11 de septiembre de 2016, en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres/Archivo

México, 14 jun (EFE).- El mexicano Juan Francisco Estrada, campeón súper mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), estará en una elevada forma deportiva cuando tenga la oportunidad de pelear con el nicaragüense Román "Chocolatito" González, aseguró este domingo a Efe su entrenador, Alfredo Caballero.

"Si se da el combate, Estrada llegará en forma, con por lo menos cuatro meses de entrenamiento y con algunas ventajas como que combatirá en su división, como campeón y con experiencia", señaló.

El posible pleito entre el "Gallo" y el nica González, campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), es uno de los más deseados en el boxeo a día de hoy. Los púgiles han exigido una buena bolsa para subir al cuadrilátero y de realizarse el combate, según Caballero, será de alto nivel.

"No hay que quitarle méritos al "Chocolatito", es un púgil completo que no está acabado", reconoció el estratega del mexicano.

La rivalidad entre los dos boxeadores viene desde noviembre del año 2012 cuando Román González derrotó a Juan Francisco por decisión unánime y se hizo de la faja minimosca de la AMB, pero el posible enfrentamiento de revancha será en otra división y en momentos diferentes.

Caballero aceptó que le gustaría ver el duelo, aunque no se sabe si será el próximo de Estrada porque si el tailandés Srisaket Sor Rungvisai se mantiene como número uno de la lista súper mosca del CMB, quizás el mexicano deba pelear con él.

"Ya son dos con Rungvisai. La primera estuvo pareja, se la dieron a él, aunque no lo vi así. La segunda Juan Francisco ganó claramente; yo prefiero ir directo con el "Chocolatito", pero depende de la bolsa porque no es justo que los pesos chicos ganen tan poquito dinero", observó.

Caballero cree que de vencer al nicaragüense y después derrotar al filipino Jerwin Ancajas y el japonés Kazuto Ioka, los otros campeones mundiales de la división, el "Gallo" estaría en condiciones de subir de peso y aspirar a ser considerado entre los mejores peleadores libra por libra.

"Ancajas es difícil, zurdo, pero nos gustaría unificar los títulos. Imagino a Estrada con todos los cinturones, y luego en peso gallo para buscar un título, sería magnífico", concluyó.

La reaparición de Estrada, con 40 victorias, 27 por nocaut, y tres derrotas, es una de las esperadas en el regreso del boxeo, aunque su combate ante "Chocolatito" (50-2, 43 KO) o Rungvisai (47-5, 41 KO), será en carteleras con público cuando baje el riesgo de contagio de la COVID-19.