En autos, cientos de mexicanos protestan, nuevamente, contra López Obrador

Personas participan durante una movilización en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en las principales avenidas de la ciudad de Saltillo, en el estado de Coahuila (México). EFE/ Miguel Sierra

México, 14 jun (EFE).- A bordo de sus automóviles, cientos de mexicanos, en varias ciudades del país, protestaron este domingo por segunda ocasión en menos de tres semanas, contra las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la capital mexicana y en otras ciudades la manifestación, una especie de "claxonazo" llamado "Caravana AntiAMLO", iniciales del presidente de México, los opositores mostraron su descontento contra la actuación del mandatario mexicano.

En Ciudad de México la protesta sobre ruedas inició desde varios puntos de la céntrica avenida Paseo de la Reforma, su intermedio fue el Palacio de Bellas Artes, en pleno Centro Histórico y regresó por Reforma hasta el Auditorio Nacional.

"López vete ya", "AMLO ya basta", "Fuera el comunismo", "No al socialismo", "AMLO no te queremos" y "Renuncia López", fueron algunos de los mensajes que los opositores escribieron en pancartas y montaron en sus autos.

La movilización fue convocada por el Frente Nacional AntiAMLO (FRENAAA), quienes exigen la "renuncia" o la "dimisión" del presidente mexicano.

Según la organización, muy activa en redes sociales y abiertamente contraria a López Obrador, las movilizaciones, que se llevaron a cabo sábado y domingo, dieron en más de 120 ciudades del país con "ciudadanos que ya están hartos con las políticas gubernamentales" del actual presidente de México, quien llegó al poder el 1 de diciembre de 2018.

"No somos oposición, Ni buscamos hueso (puesto público), Somos México", apunta en sus redes la organización.

El sábado, en la ciudad de Guadalajara, capital del estado de Jalisco y gobernado por Enrique Alfaro, uno de los principales opositores del presidente, la caravana recorrió varios kilómetros de las principales avenidas de la ciudad donde se observaron unos 2.000 automóviles.

En la Ciudad de México, la protesta, que únicamente ocupó un carril durante su paso, no ha tenido gran convocatoria aunque la extensión de la fila de autos y sus bocinazos llama la atención.

A finales de mayo se dio la primera protesta sobre vehículos cuando cientos de conductores avanzaron en caravana y tocaron las bocinas de sus autos las avenidas principales de la Ciudad de México y otras del país donde exhibieron pancartas con la consigna de la marcha.