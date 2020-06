El Olympiacos prosigue su inmaculado camino hacia el título

EFE/EPA/PANAGIOTIS MOSCHANDREOU

Redacción deportes, 14 jun (EFE).- El Olympiacos prosiguió su inmaculada trayectoria en la Liga griega, en la que los del portugués Pedro Martins no conocen todavía la derrota, tras sumar este domingo un nuevo triunfo al imponerse por 3-1 en su visita al campo del Aris de Salónica.

Intratable en defensa, como atestiguan los tan sólo diez goles que el Olympiacos ha concedido en las 28 jornadas disputadas, el conjunto rojiblanco convirtió el encuentro en un continuo asedio a la portería del Aris.

Una ambición que encontró su premio a los 27 minutos con el gol del centrocampista guineano Mady Camara, que encarriló definitivamente la contienda un minuto más tarde, en el 28, al firmar el momentáneo 2-0.

Tanto que no aplacó la vocación ofensiva de los locales, que sentenciaron definitivamente la contienda a los 38 minutos con el 3-0, obra del delantero Georgios Masouras.

Un contundente marcador que pareció relajar definitivamente al Olympiacos en la segunda mitad, en la que los de Pedro Martins encajaron, incluso hasta un gol, algo que no ocurría en el campeonato liguero desde el pasado 1 de febrero cuando concedió ante el Xhanti su último tanto en el campeonato liguero.

Con este triunfo el conjunto del Pireo amplió su ventaja a diecisiete puntos sobre el segundo clasificado, el AEK de Atenas, que arrebató la segunda plaza al PAOK de Salónica, tras imponerse este domingo por 0-2 en su visita al campo del OFI Creta.

Los goles del croata Marko Livaja, que abrió el marcador para los visitantes a los 42 minutos, y del italiano Daniele Verde, que estableció el definitivo 0-2 en el 65, permitieron al AEK sumar su primer triunfo tras el obligado parón a causa de la pandemia de coronavirus.