El alcalde de Sao Paulo, que lucha contra el cáncer, da positivo por COVID-19

El alcalde de Sao Paulo, Bruno Covas, durante una entrevista con Efe en Sao Paulo (Brasil). E EFE/ Wallace Dias

Sao Paulo, 13 jun (EFE).- El alcalde de Sao Paulo, Bruno Covas, que desde finales de 2019 lucha contra el cáncer, anunció este sábado que dio positivo por el nuevo coronavirus, aunque informó de que, por el momento, no presenta síntomas de la enfermedad.

"Después de cuatro test negativos, hoy, infelizmente di positivo para el COVID-19", señaló Covas, de 40 años, en un vídeo publicado en sus redes sociales.

El regidor se encuentra "bien", "no presenta síntomas" y fue orientado por sus médicos a continuar "trabajando en casa y en observación durante los próximos días", según indicó la Alcaldía de Sao Paulo en un breve comunicado.

El diagnóstico para COVID-19 lo conoció tras someterse a unos exámenes de rutina, pues pertenece al grupo de riesgo ya que actualmente está en tratamiento de inmunoterapia contra el cáncer, tras varios ciclos de quimioterapia.

Covas lucha contra el cáncer desde octubre del año pasado, cuando se le detectó un tumor entre el esófago y el estómago que entró en metástasis y le dañó también el hígado y los ganglios linfáticos.

Llegó a la Alcaldía de Sao Paulo en abril de 2018 para sustituir a Joao Doria, quien solo permaneció en el cargo cerca de un año y medio para disputar las elecciones a gobernador del estado de Sao Paulo, que ganó en octubre de ese año.

En los últimos meses ha tenido que hacer frente a la crisis del coronavirus en Sao Paulo, la ciudad más grande de Suramérica y la más afectada por la pandemia en Brasil, con 5.599 muertes y 88.025 casos confirmados.

Pese a la curva aún creciente de óbitos y contagios y que aún no ha llegado el pico epidemiológico, Sao Paulo inició este mes una flexibilización de las medidas de aislamiento social vigentes desde marzo y que ha permitido a los comercios de calle y centros comerciales abrir con restricciones.

Brasil es el segundo país con mayor número de contagios y decesos con COVID-19 y hasta este sábado registraba 42.720 óbitos, con 892 reportados en las últimas 24 horas, y 850.514 infectados, según el último balance del Ministerio de Salud.