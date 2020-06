Chile destinará 12.000 millones de dólares para reactivar la economía

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones. EFE/Elvis González/Archivo

Santiago de Chile, 14 jun (EFE).- El Gobierno de Chile y las principales fuerzas de la oposición sellaron este domingo un acuerdo para crear un fondo especial de 12.000 millones de dólares destinado a reactivar la mellada economía y ayudar a las familias más golpeadas por la pandemia del nuevo coronavirus.

"En los momentos más difíciles, Chile vuelve a dar lo mejor. Hace pocas horas logramos, en un esfuerzo transversal, el 'Acuerdo Covid' por la protección, la reactivación y la responsabilidad fiscal", anunció de madrugada en Twitter el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

Tras diez días de intensas negociaciones y luego de que se descolgaran los partidos de extrema izquierda, la coalición gubernamental de derechas -que no tiene mayoría en el Parlamento- alcanzó el histórico pacto con el Partido Socialista (PS), el Partido por la Democracia (PPD) y Democracia Cristiana (DC).

El fondo se financiará a través de transferencias del Tesoro Público, fondos soberanos y mayor endeudamiento público y tendrá una vigencia de 24 meses.

El acuerdo, que aún debe votarse en el Parlamento, incluye además la entrega de 500 millones de dólares para la salud primaria y 120 millones de dólares para los municipios, así como apoyo a trabajadores independientes y protección a padres de niños en edad preescolar.

También contempla un aumento en la cobertura y el monto del denominado Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), una de las principales exigencias de la oposición y el tema de fricción más grande durante las negociaciones.

La renta básica pasará de los actuales 65.000 pesos al mes (cerca de 82 dólares) a 100.000 pesos (126 dólares) y cubrirá al 80 % de la población más vulnerable durante tres meses. Así, una familia de cuatro personas, recibirá mensualmente cerca de 500 dólares.

"El acuerdo alcanzado ayudará a las familias los próximos tres meses aumentando la cobertura y el monto. Lo respaldamos y a la vez muestra cuán equivocado estuvo Gobierno con sus 65.000 pesos sin dimensionar la magnitud crisis sanitaria y social", indicó la senadora socialista Isabel Allende.

Para el presidente del socialdemócrata PPD, Heraldo Múñoz, el acuerdo es "un paquete de medidas del que no nos podíamos restar" y "un buen logro para la gente más vulnerable y la clase media más empobrecida".

"Aumentar el monto del IFE a 100.000 pesos por persona y (hacer que sea) estable por 3 meses me parece elemento central", agregó por su parte el líder de los demócratas cristianos, Faud Chahín.

El acuerdo llega cuando la pandemia está en plena expansión en el país, con más de 167.000 casos y 3.101 muertos hasta el sábado y el 50 % de los 18 millones de habitantes en cuarentena.

El frenazo en seco de las actividades económicas por la crisis sanitaria destruyó entre marzo y abril medio millón de empleos en el país, dejando a muchas personas sin ningún tipo de ingresos, lo que obligó al gobierno a anunciar el reparto de 2,5 millones de canastas de alimentos y productos de higienes.

El Banco Central estima que el PIB se contraerá hasta un 2,5 % este año, aunque los organismos internacionales sitúan la caída entre un 4 % y 4,5 %, mientras que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) calcula que la pobreza podría pasar del actual 9,8 % al 13,7 % en 2020.

"La dureza de la situación que enfrentamos solo se supera con la responsabilidad y generosidad que se exige a quienes ocupamos puestos de liderazgo", apuntó Briones.