Berger vence a Morikawa en el desempate y es el campeón

Forth Worth (Texas, EE.UU.), 14 jun (EFE).- El estadounidense Daniel Becker se proclamó este domingo campeón del torneo Charles Schwab Challenge, en el Colonial Country Club, de Forth Worth (Texas), al vencer en el desempate a su compatriota Colin Morikawa.

Ambos acabaron con 265 golpes, 15 bajo el par.

La suerte se decidió en el hoyo 17 cuando Morikawa, con un putt fácil para conseguir el par (4), falló y Berger, que acabó la cuarta ronda con 66 golpes (-4), se llevo el triunfo en el primer torneo de la PGA Tour que se ha disputado tras la suspensión de la competición por casi tres meses debido a la pandemia del coronavirus.

Berger, de 27 años, logró su primer título de la temporada, después de haber competido en 10 torneos, y se llevó un premio de 1.350.000 dólares y 500 puntos para la clasificación mundial que le permitirá mejorar la posición de número 47 que ocupa actualmente.

"Ha sido una gran sorpresa volver a la competición, en un torneo donde han estados todos los mejores y conseguir la victoria", declaró Berger al concluir el torneo.

"La verdad que no me esperaba que Collin pudiese fallar el último golpe, pero así es la pelota antes de entrar al hoyo", agregó.

Morikawa, de 23 años, un nativo de Los Ángeles, completó su mejor torneo como profesional, cerró la cuarta ronda con un registro de 67 golpes (-3) y el segundo puesto le permitió ganar 817.500 dólares y 300 puntos para la clasificación mundial, donde ahora ocupa el puesto 45.

El tercer lugar fue compartido por cuatro golfistas, tres de ellos estadounidenses, Bryson DeChambeau, Jason Kokrak y Xander Schauffele, que había llegado a la cuarta ronda como líder, además del sudafricano, nacionalizado inglés, Justin Rose, que acabaron con 266 golpes (-14).

Schauffele vivió la misma experiencia que Morikawa en el hoyo 17 cuando con un putt fácil para haber conseguido el birdie que le hubiese puesto en el desempate por el título, la pelota también rebotó cuando ya parecía que iba a entrar.

"Ha sido algo decepcionante por la manera como sucedieron las cosas en la recta final, pero creo que debo sentirme satisfecho con el torneo que he realizado", declaró Schauffele, quien al igual que DeChambeau, Kokrak y Rose, se llevó un premio en metálico de 366.064 dólares y 134 puntos para la clasificación mundial.

El veterano Kokrak, de 35 años, fue la gran figura de la jornada al realizar el mejor recorrido de la cuarta ronda con una tarjeta de 64 golpes (6 bajo el par).

Mientras que las grandes decepciones de la jornada fueron el norirlandés Rory McIlroy, número uno del mundo, que acabó la cuarta ronda con una tarjeta de 74 golpes (+4) y finalizó el torneo en el puesto 32 con 274 golpes (-6).

Tampoco destacó el tejano Jordan Spieth, que se conformó con el décimo puesto tras concluir la cuarta ronda con su peor actuación del torneo (71 golpes, +1) y sumar 269 golpes (-11).

Spieth se llevó un premio de 181.875 dólares y 68 puntos que le ayudarán a mejorar en la clasificación mundial, donde ahora ocupa el puesto número 82.