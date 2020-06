Alemania abre sus fronteras comunitarias con la eliminación de controles

EFE/EPA/CLAUS FISKER

Berlín, 14 jun (EFE).- Alemania abrirá sus fronteras con el resto de la Unión Europea a partir de las primeras horas de mañana, eliminando los controles fronterizos instaurados hace tres meses, que solo se mantendrán -durante una semana más- para los vuelos procedentes de España.

Aunque las restricciones se habían ido levantando progresivamente en las últimas semanas, hasta la fecha los controles se mantenían en las fronteras terrestres con Austria, Francia, Suiza y Dinamarca, aunque en algunas de ellas ya sin carácter sistemático.

En el caso de los controles aeroportuarios, a partir de las 24 horas del domingo 14 de junio quedan eliminados para los países para los que aun existían (Austria, Francia, Suiza, Dinamarca e Italia) con la única excepción de España, según confirmó un portavoz del Ministerio alemán del Interior, Markus Lammert.

Según explico Lammert por teléfono a EFE, para los vuelos procedentes de España las restricciones se mantendrán una semana más, hasta el próximo 21 de junio, cuando el país ibérico reabrirá sus fronteras con el resto de la UE.

Lammert aclaró que esto se debe a una cuestión de "reciprocidad" basada en la decisión española, subrayando sin embargo que ésta no es fortuita sino que el Gobierno de España la ha tomado en base a consideraciones de carácter epidemiológico.

RAZONES DE PESO PARA ENTRAR

El levantamiento general de las restricciones significa que a partir de ahora ya no será necesario acreditar una razón de peso para acceder a Alemania y que, junto con objetivos como el turismo y las visitas, será posible por ejemplo cruzar la frontera desde el país vecino para realizar compras.

Por el contrario, en el caso de los viajeros procedentes de España, hasta el 21 de junio deberán demostrar aun que tienen un motivo para ingresar en Alemania, como por ejemplo el hecho de residir de forma habitual en el país, la necesidad de visitar a un familiar cercano o para desempeñar actividades laborales esenciales.

“En la lucha contra el virus hemos demostrado que las personas de la UE se mantienen unidas con paciencia y confianza. Me alegro de que, manteniendo la cautela, podamos atrevernos ahora a asumir una mayor libertad”, afirmó en Twitter el ministro del Interior Horst Seehofer con motivo de la reapertura.

El ministro informó además, en declaraciones al diario "Bild" que hasta el 11 de junio la policía alemana ha rechazado en las fronteras a un total de 196.000 individuos, impidiéndoles el acceso al país.

La eliminación de las restricciones, que coincide con el restablecimiento generalizado de la libertad de circulación en la UE, va de la mano con la retirada de la advertencia global en contra de los viajes al extranjero por parte del Ministerio de Exteriores alemán.

A partir del lunes, éste tiene previsto sustituir dicha advertencia por indicaciones específicas para cada país, aunque se espera que estas últimas adviertan a posibles turistas en contra de viajar por el momento a tres países de la UE: Suecia, Finlandia y España, con motivo de las respectivas restricciones a la entrada de extranjeros.