Actor de Bollywood Sushant Singh Rajput es hallado muerto en su casa de Mumbai

Imagen de archivo del actor Sushant Singh Rajput (centro) durante una interpretación en los premios de la Academia Internacional de Cine de India en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, EEUU. 15 julio 2017. REUTERS/Joe Penney

Por Shilpa Jamkhandikar

MUMBAI, 14 jun (Reuters) - El actor de Bollywood Sushant Singh Rajput, que recibió amplias alabanzas por su papel en la película biográfica de 2016 del capitán de críquet indio Mahendra Singh Dhoni, fue hallado muerto a los 34 años en su casa de Mumbai el domingo, dijo la policía.

"Nos duele compartir que Sushant Singh Rajput no estará ya más con nosotros", dijo un portavoz del actor en un comunicado.

Rajput fue encontrado sin vida en su residencia el domingo por la mañana y hay una investigación en marcha, dijo un portavoz de la policía de Mumbai, declinando dar más detalles.

Medios locales reportaron que el actor fue hallado colgando del techo de su casa.

La muerte de Rajput conmocionó a Bollywood y al mundo del deporte indio, que publicaron homenajes y condolencias en las redes sociales.

"Es impactante. Un talento maravilloso. RIP Sushant", dijo el actor Abhishek Bachchan en Twitter.

Rajput comenzó su carrera con papeles en telenovelas y debutó en Bollywood en 2013. Había actuado en 10 filmes y su undécimo, una versión oficial del éxito de Hollywood "The fault in our stars", tiene previsto su estreno más tarde en el año.

El primer ministro de India, Narendra Modi, también expresó su pesar por el fallecimiento. "Un brillante joven actor que se fue demasiado pronto (...) Su ascenso en el mundo del entretenimiento inspiró a mucho y deja atrás interpretaciones memorables", tuiteó Modi.

(Writing by Aditi Shah; Editing by Gareth Jones)