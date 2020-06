1-1. Osasuna corta la racha de la Real en su casa y mereció más

Los jugadores de Osasuna celebran el primer gol del equipo ante la Real Socuedad, durante el encuentro de la jornada 28 de LaLiga que se disputó en el Reale Arena de San Sebastián. EFE/ Javier Etxezarreta

San Sebastián, 14 jun (EFE).- Osasuna quebró este domingo la racha de siete victorias seguidas en casa de una Real Sociedad al que le pasó factura el parón, pero que salvó un punto en su lucha por la Liga de Campeones.

El equipo local estuvo desconocido en la primera mitad, a merced de un Osasuna ambicioso que con una línea defensiva de cinco hombres cerró todas las entradas a la portería de Rubén durante este periodo.

Jagoba Arrasate, técnico de Osasuna, conoce perfectamente el juego de la Real y a la mayoría de sus jugadores, planteó un partido, como había previsto el entrenador local Imanol alguacil, con las líneas muy adelantadas, presionando la salida de balón de una defensa realista espesa en este apartado, en el que se notó el periodo de inactividad de su plantilla.

Una de las mejores ocasiones de los realistas y casi la única en los primeros 45 minutos llegaría en una jugada de tiralíneas habitual de los blanquiazules esta temporada, conducida por Zaldua y que Unai abortó con el peligro acechando la portería rojilla.

Ahí se le acabó la energía a una Real que sufría en las llegadas constantes de los pamploneses, como una que desembocó en una combinación de Estupiñán con Adrián que Le Normand envió a córner en el último momento.

Osasuna encontraría el premio a su buen trabajo a la media hora cuando el francés Le Normand tocó con su brazo un balón dentro del área que el árbitro no dudo en sancionar con penalti, pena máxima que Adrián convirtió con precisión evitando la estirada de Remiro. El guardameta de la Real volvió a sufrir el tiempo de descuento con otro disparo de Iñigo Pérez que se marchó cerca del larguero.

Los navarros no bajaron su nivel tras la reanudación, sufrieron primero en un mano a mano de Oyarzabal ante Rubén, invalidada por fuera de juego del realista y estuvieron cerca de lograr el segundo en el minuto 50 con un remate de Marc Cardona cerca del poste.

La Real reaccionó aprovechando el desgaste de un generoso Osasuna y llegó el empate, obra de Oyarzabal, bien en la definición ante Rubén, aunque el mérito de la jugada fue una espectacular galopada de Willian José para asistir al eibarrés antes de dejar el terreno de juego sustituido por Isak.

El factor físico hizo mella en ambos equipos en el tramo final del partido, el ritmo bajó notablemente y el empate les pareció bueno a ambos equipos aunque Osasuna se guardó un último cartucho con Darko en los instantes finales que Remiro hizo que no llegara a ser el tanto del triunfo osasunista con una gran estirada. Darko Brasanac la volvió a tener en el tiempo de descuento pero el empate estaba sellado.

- Ficha técnica:

1 - Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Aritz, Le Normand, Monreal (Muñoz, min. 82); Zubeldia, Merino (Llorente, min. 82), Odegaard; Portu (Januzaj, min. 73), Willian José (Isak, min. 62) y Oyarzabal.

1 - Osasuna: Rubén; Vidal, Raúl Navas, Unai Garcia, David García, Estupiñán; Oier (Moncayola, min. 68), Darko; Iñigo Pérez, Adrián (Arnaiz, min. 63) y Cardona (Gallego, min. 63).

Goles: 0-1, min. 29; Adrián de penalti. 1-1, min. 61: Oyarzabal.

Árbitro: Cordero Vega (Comité Cántabro). Amonestó a Merino (min. 66), Oier (min. 25), Gallego (min. 70), Iñigo Pérez (min. 85)

Incidencias: primer encuentro tras el parón en el Reale Arena con los aledaños prácticamente desiertos. Los suplentes mantuvieron la distancia social y siguieron el partido con mascarillas como Imanol Alguacil, técnico local. El partido se detuvo para la hidratación de los jugadores en dos ocasiones.