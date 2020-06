"Tenemos once finales", asegura Zidane

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, se mostró convencido este sábado de que su equipo está "preparado" para su vuelta a la competición liguera, tras tres meses de parón por el coronavirus, en la que tiene "once finales" para intentar ganar el campeonato.

El equipo blanco, que recibe el domingo al Eibar en la reanudación de LaLiga va dos puntos por detrás del líder, el Barcelona, que viaja este sábado a Mallorca.

"Estamos dos puntos por detrás, tenemos once finales y vamos a intentar darlo todo para poder ganar esta liga", aseguró el técnico del Real Madrid, que ve al equipo listo.

"Estamos preparados, hemos tenido casi un mes de preparación, creo que fue suficiente para recuperar nuestro físico, soy muy positivo", dijo Zidane.

"A lo mejor nos puede costar para terminar un partido, porque nada vale como la competición, incluso un entrenamiento fuerte no es lo mismo. Tenemos una plantilla larga y veremos", reconoció el técnico, en referencia al eventual cansancio que puedan resentir los jugadores tras tres meses de inactividad.

"Lo importante es estar preparado", insistió Zidane, que recupera al belga Eden Hazard, recuperado de su operación de tobillo, y Marco Asensio, operado del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

"La buena noticia es que han tenido tiempo para prepararse como los demás; Marco está entrenando con normalidad, Eden también, van a estar disponibles, van a estar con nosotros y eso es una buena noticia", aseguró Zidane.

Los blancos jugarán las últimas once jornadas ligueras sin público, algo que no gusta al técnico galo.

"No me gusta jugar sin público, pero nos adaptamos. No nos va a quitar nada la ilusión de jugar, vamos a darlo todo en el campo", dijo Zidane, que tampoco ve un problema tener que jugar en el estadio Alfredo Di Stéfano de su ciudad deportiva, por las obras en el Santiago Bernabéu.

"Tenemos costumbre de jugar en el Bernabéu, pero nos adaptamos a lo que nos toca. Hemos entrenado ahí, las distancias son las mismas, y nosotros encantados", dijo Zidane, que el domingo cumplirá su partido 200 al frente del Real Madrid, en unas extrañas circunstancias.

"Sin público, en el Alfredo Di Stéfano, es un poco raro, sí, pero cuando empieza el partido ya está, pensaremos en hacer un buen partido de fútbol e intentar ganar", concluyó.

