Taylor Swift pide retirar estatuas dedicadas a líderes del Ku Klux Klan

En la imagen, la cantante estadounidense Taylor Swift. EFE/Dj Johnson/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 12 jun (EFE).- La estrella del pop Taylor Swift pidió este viernes a las autoridades de su estado natal, Tennessee, que retiren las estatuas dedicadas a líderes durante la Guerra de Independencia de EE.UU. que también fueron supremacistas blancos y miembros del Ku Klux Klan.

"Como persona de Tennessee me pone enferma que haya monumentos en pie a lo largo de nuestro estado que celebran figuras históricas racistas que hicieron cosas malas. Edward Carmack y Nathan Bedford Forrest fueron figuras despreciables en la historia y deben ser tratados como tales", escribió la cantante en sus redes sociales.

En concreto, la estatua dedicada a Nathan Bedford Forrest en el Capitolio del estado es un asunto muy controvertido ya que fue un miembro destacado del Ku Klux Klan, las organizaciones creadas en el siglo XIX inmediatamente después del conflicto que promueven principalmente la supremacía de la raza blanca.

"Necesitamos cambiar retroactivamente el estatus de las personas que perpetuaron horribles patrones de racismo de 'héroes' a 'villanos'. Y los villanos no merecen estatuas", aseguró la autora de "1989".

La actriz Reese Witherspoon ("Big Little Lies") formuló la misma petición principios de esta semana, en la que preguntó al gobernador de Tennessee, el conservador Bill Lee, por qué había aún debate en torno a la retirada.

"Necesitamos deshacernos de este repugnante símbolo de racismo. Y cualquier otro marcador de la supremacía blanca en el estado. Tennessee merece algo mejor", consideró.

Esta semana, el Congreso de ese estado aprobó una ley que impide al gobernador Lee proclamar el día de Nathan Bedford Forrest como festivo en Tennessee.

Anteriormente, Swift contestó a un mensaje muy polémico del presidente de EE.UU., Donald Trump, en el que llamó "matones" a los manifestantes que han salido a las calles de Mineápolis (Minesota, EE.UU.) para protestar contra la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la Policía.

"Después de avivar los fuegos del supremacismo blanco y el racismo durante tu presidencia entera, ¿tienes el coraje de fingir superioridad moral antes de amenazar con violencia? ¿'Cuando el saqueo comienza, empiezan los disparos'?", dijo al cuestionar una cita textual del mandatario.

"Te echaremos en noviembre", añadió.