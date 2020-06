Serena Williams se puede unir a estrellas que "dudan" jugar el Abierto

En la imagen la exnúmero uno del mundo, Serena Williams. EFE/MICHAEL DODGE/Archivo

Nueva York, 12 jun (EFE).- La restricciones familiares que piensan establecer los organizadores del Abierto de Tenis de Estados Unidos podrían forzar a la exnúmero uno del mundo, Serena Williams, a unirse a las figuras que tienen todas las dudas sobre su posible participación.

Primero fueron el serbio Novak Djokovic y el español Rafael Nadal, actual campeón defensor, los que expresaron sus dudas sobre la conveniencia de estar este verano en Flushing Meadows para competir, donde ya es segura la baja del suizo Roger Federer, por lesión.

Ahora el entrenador de la menor de las hermanas Williams, Patrick Mouratoglou, tampoco está seguro que la seis veces campeona del Abierto esté interesada en buscar este año el séptimo trofeo.

"Creo que Serena querrá jugar el Abierto, ciento por ciento, pero no sé cómo puede ir allí con una sola persona", declaró Mouratoglou a Ben Rothenberg en el podcast "No quedan desafíos".

Mouratoglou explicó que "no me imagino sus tres semanas sin su hija, ¿entonces tal vez su hija la entrene?. Quiero decir, ella solo puede hacerlo mejor que yo en las finales de Grand Slam".

Existen restricciones propuestas, debido a la nueva pandemia de coronavirus, que limitarían a cada jugador a tener un invitado en el torneo cada día. La hija de Williams, Olympia, cumple 3 años el 1 de septiembre.

Djokovic describió esas limitaciones como extremas y Nadal, el campeón defensor, ya ha expresado su preocupación por venir al torneo en la ciudad de Nueva York, que ha sido muy afectado por el virus. Federer no jugará el resto del año debido a una cirugía de rodilla.

"Las reglas que nos dijeron que tendríamos que respetar para estar allí, para jugar, son extremas", destacó Djokovic a Prva TV de Serbia. "No tendríamos acceso a Manhattan, tendríamos que dormir en hoteles en el aeropuerto, para hacernos la prueba dos o tres veces por semana.

"Quieren que el torneo siga adelante a cualquier costo por razones económicas, lo que entiendo. Pero la pregunta es, ¿cuántos jugadores están dispuestos a aceptar esos términos?", apuntó.

Sigue siendo incierto si Williams, de 38 años, que ha ganado 23 torneos de Grand Slam, formará parte del Abierto, si al final se confirma, la próxima semana, que se va a celebrar.

"Estábamos esperando escuchar del Abierto de Estados Unidos cuál era el plan", comentó Mouratoglou. "Ahora el plan es bastante claro, así que supongo que en los próximos días tendremos que hablar".