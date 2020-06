Sánchez a Miley Cyrus: España tiene un compromiso fuerte con los vulnerables

EFE/EPA/NEIL HALL/Archivo

Madrid, 13 jun (EFE).- El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, aseguró este sábado a la cantante estadounidense Miley Cyrus que España tiene un "compromiso fuerte" en la protección de los más vulnerables contra el coronavirus, con iniciativas que garantizan su acceso equitativo a los tratamientos.

"El nuestro es un compromiso fuerte, Miley", escribió Sánchez en Twitter en respuesta al hilo publicado ayer por la estrella norteamericana en la misma red social para reclamarle a él y al primer ministro italiano, Giuseppe Conte, que protejan a la población más vulnerable ante la COVID-19.

"España es colíder de iniciativas como el Act-Accelerator para lograr un acceso equitativo a vacunas, tratamientos y diagnósticos para luchar contra la COVID-19. La respuesta unida y multilateral es el único camino para no dejar a nadie atrás", contestó el presidente del Gobierno español en un mensaje en inglés.

Sánchez alude en su respuesta a la iniciativa puesta en marcha por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con gobiernos y el sector privado para facilitar que, en el momento en que se descubran vacunas, diagnósticos o tratamientos, no sean objeto de especulación comercial, sino que sean fácilmente accesibles en todo el mundo, incluidos los países más pobres.

"España, ustedes se unieron en solidaridad con 'Black Lives Matter' (Las vidas negras importan) junto a Estados Unidos. Tenemos que seguir juntos contra la COVID-19 y su impacto desproporcionado en las comunidades marginadas, especialmente entre gente de color, por favor, únanse", escribió la autora de "Wrecking Ball".

Cyrus también se dirigió a los líderes de los ejecutivos de Irlanda y Holanda con mensajes muy similares, en los que señaló el vínculo entre las desigualdades raciales y el acceso los servicios sanitarios.

Se trata de una iniciativa de la fundación Global Citizen que pide a los líderes europeos asegurar el acceso a tratamientos médicos en igualdad de condiciones para todos los habitantes.

En abril, esta fundación organizó, junto a la OMS, el macroconcierto solidario "Un Mundo: Todos en Casa", que recaudó 127 millones de dólares para la crisis del coronavirus y reunió a más de un centenar de artistas internacionales, como Rolling Stones, Jennifer López, Paul McCartney, Maluma y Stevie Wonder, que participaron desde sus domicilios en más de ocho horas de música en directo con Lady Gaga como embajadora.