Retorno plácido para el Barça; el Espanyol sueña

El delantero argentino del FC Barcelona Leo Messi (2d) celebra su gol con el uruguayo Luis Suárez (d) durante el partido de la jornada 28 de LaLiga que Real Mallorca y FC Barcelona disputaron en el estadio de Son Moix, en Palma. EFE/JuanJo Martín

Madrid, 13 jun (EFE).- El Barcelona vivió un retorno a la Liga Santander plácido, sencillo, en Mallorca (0-4), al que derrotó sin paliativos al amparo de un partido que encarriló a los 65 segundos con un gol del chileno Arturo Vidal, lo que obliga al Real Madrid a no fallar el domingo ante el Eibar en el Alfredo di Stéfano, mientras que el colista Espanyol fue el gran beneficiado en la lucha por la permanencia y sueña con fundamento con la salvación.

El tanto del internacional chileno, una de las novedades en el once inicial de Quique Setién junto al defensa uruguayo Roland Araujo y al danés Martin Braithwaite, allanó el camino de la vuelta tras el parón de tres meses por la pandemia del coronavirus al cuadro barcelonista.

Un buen trabajo en la presión del holandés Luuk de Jong para arrebatar el balón al japonés Take Kubo, un centro medido de Jordi Alba encontró la y la habitual potencia de Vidal en el área rival para ganar a la defensa rival por alto impulsaron al Barça en Son Moix.

El gol tempranero dinamitó el planteamiento de Vicente Moreno. Salvo algunas intentonas por la derecha de Kubo, formado en La Masía y cedido por el Real Madrid en el conjunto balear, fue un monólogo azulgrana, al que la pausa de hidratación de la primera mitad le sentó mucho mejor que a los locales. Y lo volvió a aprovechar, esta vez con un remate a bote pronto de Braithwaite tras recibir del argentino Leo Messi.

37 minutos, 0-2 y el partido estaba sentenciado salvo reacción heróica del cuadro balear. No llegó. Setién aprovechó para ofrecer minutos al uruguayo Luis Suárez tras cinco meses tras ser operado. El internacional charrúa es el gran refuerzo azulgrana en su lucha por el título. Jordi Alba y Messi pusieron la guinda en el tramo final.

La victoria le permite asegurar el liderato, algo que logró por última vez a principios de año, por que luego lo perdió e incluso lo alternó con el Real Madrid. Ahora le aventaja en cinco puntos, lo que obliga a los de Zinedine Zidane a amarrar el partido ante el Eibar en el Di Stéfano, donde jugará por estar el estadio Santiago Bernabéu en plena reforma.

La sesión del sábado de la vigésima octava jornada fue más que fructífera para el colista Espanyol. Ganó en el primer partido del día al Alavés por 2-0 y el resto de resultados le fueron más que propicios. Ahora tiene la salvación, que marca el Celta, a tan solo tres puntos, y es que el cuadro vigués sucumbió en Balaídos ante el Villarreal, a lo que se le añadió las derrotas del propio Mallorca y del Leganés en Butarque contra el Valladolid.

Un error del meta Fernando Pacheco facilitó el triunfo espanyolista en el RCDE Stadium. Se equivocó en una salida, detuvo el balón fuera del área y fue expulsado a los 19 minutos. Con un hombre más, todo le fue más fácil al bloque de Abelardo Fernández.

El defensa colombiano Bernardo Espinosa, en la prolongación del primer periodo, y el chino Wu Lei, al inicio del segundo tiempo sellaron el triunfo del Espanyol ante un rival que acusó mucho las bajas de su delantera titular y que no ofreció su imagen habitual de equipo difícil de batir.

El Celta no encontró el rumbo y cedió el partido ante el Villarreal con un tanto en el tiempo añadido de Manu Trigueros (0-1), aunque antes el meta vigués, Rubén Blanco, había sido el salvador de su equipo. El triunfo refuerza la pretensión del 'submarino amarillo' de acabar emergiendo hasta plazas europeas tras haber encajado antes del parón tres derrotas seguidas, y de paso supone un freno y un serio aviso para la escuadra gallega, que sigue fuera, aunque muy cerca del descenso.

El Leganés del mexicano Javier Aguirre distó mucho del equipo que debe ser para salir del peligro. Un error en el segundo minuto de partido resultó letal. Lo aprovechó el turco Enes Unal para abrir el partido y ponerlo de cara. El Valladolid apenas dio opción. Rubén Alcaraz amplió la cuenta en la fase inicial del segundo periodo y aunque Óscar Rodríguez acortó distancias de penalti fue ya muy cerca del final.

La victoria supone un alivio importante para el Valladolid, que se aleja notablemente de la zona de riesgo, y aplaca de nuevo la reacción del cuadro madrileño, que el martes visitará el Camp Nou y el viernes Son Moix en un duelo con tintes de auténtica final por la permanencia.