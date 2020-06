Nepal redibuja sus fronteras pese a las protestas de la India

Manifestantes sentados en el suelo con pancartas durante una protesta contra la gestión del gobierno en la crisis del coronavirus en Katmandú, Nepal. EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA

Katmandú, 13 jun (EFE).- La cámara baja del Parlamento nepalí dio su apoyo unánime este sábado a una enmienda constitucional que redibuja el mapa oficial del país del Himalaya, incluyendo varias zonas estratégicas disputadas por la India, un movimiento que ha desatado las protestas de Nueva Delhi.

"Anuncio que la ley ha sido apoyada por una mayoría superior a los dos tercios", sentenció el presidente de la cámara, Agni Sapkota, tras una sesión marcada por el distanciamiento social entre los líderes nepalíes a causa del coronavirus.

El nuevo mapa administrativo del país incluye las zonas disputadas con la India de Lipulekh, Kalapani y Limpiyadhura, que se encuentran bajo el control efectivo de Nueva Delhi desde los años sesenta.

La enmienda legal todavía debe ser tramitada por la cámara alta del Parlamento y ser ratificada por la Presidenta del país, Bidhya Devi Bhandari, aunque la decisión unánime tomada hoy por los 258 miembros de la cámara baja deja entrever que pasará sin grandes trabas.

"Se trata de una ocasión histórica, cuando la tierra que perdimos durante el período de la monarquía vuelve bajo el sistema republicano. Nepal no quiere despertar la hostilidad con nuestro vecino del sur en este tema", declaró antes de la deliberación el líder del Partido Comunista de Nepal, el ex primer ministro Pushpa Kamal Dahal.

La decisión del Gobierno nepalí de publicar un nuevo mapa llega después de que la India, inmersa en otra disputa territorial con China que se ha reavivado en las últimas semanas tras una escaramuza militar, abriese una carretera el pasado mayo entre Lipulekh y un popular lugar de peregrinación hindú en el Tíbet.

El Gobierno nepalí mantiene que el nuevo mapa se basa en el tratado de Sugauli de 1816, que definió la frontera occidental con el vecino indio y que fija las tres áreas disputadas bajo el control de Katmandú.

La India expresó su rechazo al nuevo mapa poco después de que la decisión parlamentaria se diese a conocer.

"Esta ampliación artificial no se basa en ningún hecho o prueba histórica y no se puede mantener. También viola nuestro acuerdo actual de mantener conversaciones en los temas fronterizos pendientes", lamentó el Ministerio de Exteriores indio en un comunicado.

El nuevo mapa supone un nuevo roce entre Nepal, al que Nueva Delhi considera como su zona natural de influencia frente a China, y la India.

La nación del Himalaya, muy dependiente económicamente de la India, sufrió en 2016 un bloqueo de su frontera sur que sumió al país durante meses en una crisis de suministros, del que Katmandú culpó a Nueva Delhi y que provocó el primer acuerdo con Pekín para importar combustible.