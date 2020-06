NBA ofrece detalles sobre normas para reanudación de campaña

La NBA ofreció el viernes a los equipos un cronograma más claro para la reanudación de su temporada interrumpida por la pandemia del coronavirus.

El plan incluye pruebas de COVID-19 obligatorias, programadas a iniciar este mes, y el cumplimiento de sesiones individuales de ejercicios para inicios de julio antes de los campamentos de entrenamiento.

La liga sigue trabajando para cumplir con los protocolos de salud y seguridad que prácticamente se convertirán en el reglamento para la reanudación de los partidos en una inmensa propiedad de Disney cerca de Orlando, Florida —e indicó a los equipos que las negociaciones con la Asociación de Jugadores de la NBA respecto a ese tema continúan.

En tanto, una persona con conocimiento directo de las conversaciones dijo que los trabajadores de Disney que estarán en ese complejo durante la reanudación de actividades de la NBA tendrán que acatar una larga lista de protocolos —incluyendo el uso constante de mascarillas y otro equipo de protección cuando estén cerca de cualquier miembro de la NBA o de otras personas.

Igualmente, habrá estrictos parámetros de distanciamiento social y un compromiso para que todos se tomen diariamente la temperatura y se sometan a una autoevaluación de síntomas.

Hay otros requisitos que se aplicarían a las personas que trabajen en labores de limpieza y servicios de comida, dijo la persona, quien habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima porque esos detalles no se han revelado.

El sindicato de jugadores ha advertido que debe priorizarse la salud y la seguridad de sus agremiados, y persisten las preocupaciones sobre las medidas que se aplicarán una vez que los equipos lleguen a Disney.

Pero dado que tales asuntos están aparentemente lejos aún de determinar un calendario de juegos, la liga de momento ha autorizado que los equipos asignen a dos entrenadores asistentes para las sesiones voluntarias de ejercicios dirigidas a los jugadores. La regla establecía que un entrenador podía trabajar con un solo jugador una vez que los equipos recibieron luz verde para reabrir sus instalaciones para esas sesiones voluntarias el mes pasado.

Los entrenadores en jefe de los equipos de la NBA pueden ser uno de esos dos entrenadores involucrados en las sesiones voluntarias a partir del 23 de junio, si bien el distanciamiento social y otras normas que la liga estableció en respuesta a la pandemia deberán seguir respetándose.

La fecha del 23 de junio también es importante por otra cuestión. Ese sería el primer día en que los jugadores de los 22 equipos de la liga se presenten en el campus Disney para someterse a pruebas de coronavirus realizadas por personal médico de sus respectivos equipos.

La liga agregó que sigue trabajando en los planes de los ocho equipos —Atlanta, Charlotte, Chicago, Cleveland, Detroit, Golden State, Minnesota y Nueva York— que no formarán parte del reinicio de partidos en Disney. Esos equipos podrán mantener abiertas sus instalaciones por ahora para las sesiones voluntarias de ejercicios hasta nuevo aviso.