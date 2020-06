Miles de personas defienden la Tauromaquia por toda España

Figuras del toreo retirados y en activo portan una pancarta en la concentración que ha tenido lugar esta tarde frente a la plaza de toros de la Real Maestranza de Sevilla en protesta por el "abandono" del Gobierno al mundo taurino, como consecuencia de la falta de ayudas tras la pandemia del coronavirus. EFE/Julio Muñoz

Madrid, 13 jun (EFE).- Miles de aficionados taurinos se han echado este sábado a las calles de cerca de una treintena de ciudades españolas para defender la Tauromaquia y para pedir al Gobierno que no se la discrimine porque, como rezaba una de las consignas en estas concentraciones, "también somos cultura".

Hasta en Madrid, cuya marcha estaba desautorizada por la Delegación del Gobierno, se han reunido cerca de un centenar de aficionados, y con ellos varios representantes de Vox, como Rocío Monasterio o Iván Espinosa de los Monteros.

Pero la concentración más multitudinaria de la jornada ha tenido lugar en Sevilla, donde cientos de aficionados han marchado desde la Maestranza hasta la Plaza de España arropados por un gran número de profesionales como los diestros José María Manzanares, Andrés Roca Rey, Espartaco, El Cid, Pablo Aguado, Manuel Escribano y Daniel Luque, entre otros muchos.

Otros toreros como El Juli, Miguel Ángel Perera, Ginés Marín y Emilio de Justo, entre otros, aficionados y ganaderos han protagonizado este sábado en Badajoz y Cáceres sendos "paseos" en defensa de la tauromaquia y que, según los organizadores, han reunido a alrededor de medio millar de personas en el Paseo de San Francisco de Badajoz y unas 300 en la Plaza Mayor de Cáceres.

Hasta en Barcelona, donde no se celebra un festejo taurino desde el año 2011, varias decenas de aficionados se han reunido en las puertas de la Monumental para pedir "un trato de igualdad con la Tauromaquia y el resto de las artes", recoge el comunicado que se ha leído en todas las concentraciones.

"También pedimos respeto de la sociedad que no piensa igual que nosotros, y desde esa libertad que pedimos y desde la igualdad nos amparamos ahora a la hora de defender los irrenunciables derechos laborales de quienes trabajan por y para el toro, así como la dignidad de todos los colectivos sometidos a un brutal acoso en una sociedad cuyas bases tienen que ser la tolerancia y el respeto", añade el texto.

Sobre esta línea de protesta han discurrido el resto de "paseos taurinos", como el de Albacete, donde varios cientos de personas, en torno a mil según los organizadores, han marchado esta mañana desde el coso de La Chata y han llegado más de una hora más tarde hasta el recinto ferial, tras recorrer el Paseo de la Feria detrás de una pancarta en la figuraba el lema "También somos cultura" y precedidos por la Banda de Música de Albacete.

En esta marcha se han podido ver varios profesionales del toreo, como los diestros Rubén Pinar, Sergio Serrano y Paco Ureña, acompañado este último de su esposa Elena y sus cuñadas Sonia y Marta González, hijas las tres del gran Dámaso González. También han estado presentes el doctor González Masegosa y personalidades políticas como el alcalde de la ciudad, Vicente Casañ.

En Ciudad Real, alrededor de 250 aficionados han reclamado también desde su plaza de toros "no darle la puntilla" al arte de la tauromaquia, en un acto en el que también se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas que ha ocasionado la pandemia en el país.

En Castilla y León, a las tres mil personas que el pasado viernes se concentraron en Salamanca contra "la censura" por parte de los "nuevos poderosos" de una actividad cultural como es la tauromaquia, según el manifiesto leído por el diestro Enrique Ponce, se han unido los centenares que este mediodía han recorrido las calles de Valladolid.

La marcha de protesta partió del coso del Paseo de Zorrilla y recorrió varias calles aledañas sin incidentes. El empresario Carlos Zúñiga (padre) ha sido el encargado de leer el manifiesto al final de un recorrido donde han participado, entre otros, los diestros locales David Luguillano, Joselillo y Leandro Marcos.

En Ávila han sido en torno a 150 personas las que han participado en estos "paseos reivindicativos" por la tauromaquia, que ha tenido lugar en los aledaños del coso de La Muralla y al que han acudido personas del mundo del toro como César Jiménez, Pedro Cabrero, Luis González o el empresario Morenito de Cáceres.

En Segovia, una decena de personas que se dirigía a la Plaza Mayor en este paseo taurino fue bañada de purpurina rosa en polvo arrojada desde un balcón, incidente cuya autoría investiga la Policía Nacional.

Para cerrar la jornada matinal, en Logroño, y encabezados por el torero de la tierra, Diego Urdiales, unas 200 personas han recorrido el céntrico paseo del Espolón de la capital riojana.

Ya por la tarde, en Valencia, arropados por toreros como Enrique Ponce, Vicente Barrera, El Soro, Román y Jesús Duque, varios centenares de personas se ha concentrado frente a la plaza de toros, sin lemas ni pancartas, pero sí con banderas de España.

Junto al coso de Las Cruces, centenares de alcarreños han dado su respaldo a la Tauromaquia en Guadalajara, en una marcha que ha congregado a centenares de aficionados y que ha concluido en la Plaza Mayor de la ciudad,

Unas trescientas personas han marchado en Algeciras (Cádiz); y la ciudad de Huelva se ha sumado también a esta convocatoria en una marcha en la que se han dejado ver toreros como Emilio Silvera (padre e hijo), David de Miranda y Andrés Romero y numerosos ganaderos como Manuel Ángel Millares, Fernando Cuadri o Tomás Prieto de la Cal, entre otros.

Y en Murcia, alrededor de 500 aficionados se han congregado en el coso de La Condomina, y con ellos los toreros murcianos Pepín Jiménez, Rafaelillo, Paco Ureña, Filiberto, Antonio Puerta, Juan Belda y Juan Orenes Maera, así como los espadas retirados Pepe Soler y Alfonso Romero.

Otras ciudades donde también estaban convocados sus particulares "paseos taurinos" han sido Zaragoza, Castellón, Zamora, Palencia, Segovia, y Ciudad Rodrigo (Salamanca).