Más protestas pacíficas en Nueva York que reclaman cambios en la policía

People march during a Black Lives Matter protest against police brutality as part of the large public response to the recent death of George Floyd, an African-American man who died while in the custody of the Minneapolis police, in New York, New York, USA EFE//JUSTIN LANE

Nueva York, 13 jun (EFE).- Las marchas por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco en Minesota continuaron este sábado en Nueva York, en medio de reclamos de reducir el presupuesto a ese departamento e invertir el dinero en otros programas.

Cientos de personas marcharon de forma pacífica, en el día 17 de protestas -tras la muerte de Floyd- a través de las plazas de Union Square así como de Washington Square y otras áreas en Manhattan mientras otros fueron en bicicleta al Grand Army Plaza, en Brooklyn, condado donde se registraron violentas protestas hace una semana.

En las protestas se ha exigido el fin del racismo y la brutalidad policíaca así como reformas en los departamentos de policía, que en Nueva York llevaron a que se aprobaran varias medidas en sólo días y que el gobernador Andrew Cuomo convirtió en ley el pasado viernes, entre ellas la que hará público los expedientes de agentes cuya conducta haya sido investigada y las acciones que se hayan tomado.

Una ley de 1976 prohibía que se dieran a conocer y pese a años de reclamos de diversas organizaciones y de víctimas de brutalidad policíaca o de sus familiares, no hubo cambios durante cuatro décadas.

El paquete de medidas también dará la oportunidad a diversos sectores de la comunidad a sentarse con el Gobierno y definir qué tipo de policía quieren tener, propuestas que deben estar listas para el 1 de abril del 2021.

De acuerdo con Cuomo, la gente dejó oír su voz con las protestas "y les escuchamos".

El alcalde Bill de Blasio también ha dado su apoyo a reformas y se ha manifestado a favor de reducir el presupuesto de seis mil millones de dólares de la policía de esta ciudad, e invertir esos fondos en programa para jóvenes.

Cuomo también advirtió hoy a los manifestantes para que usen tapabocas y así evitar el contagio del coronavirus en momentos en que los números en torno a la pandemia se encuentran en los niveles más bajos en Nueva York lo que, recordó, no está ocurriendo con otros estados.

"Estamos a 180 grados, en el lado opuesto" de cuando empezó la pandemia en marzo, destacó y recordó que este virus se propaga.

"Pensamos que habíamos pasado, bueno, la bestia está alzando su cabeza fea" nuevamente, argumentó y reiteró su llamado a tomar precauciones.

También tuvo un mensaje en un tuit para decenas de jóvenes que se reunieron el viernes en la popular calle de Saint Marc Place, en el East Village, frente a los negocios, sin mascarillas ni guantes ni distanciamiento social, una imagen que se hizo viral.

"No me hagan llegarme hasta allí", advirtió.