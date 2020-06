Más de 404.000 niños hondureños trabajan, principalmente en labores agrícolas

El 71,8 % de los menores hondureños que trabajan son niños, la mayoría fuera de las aulas de clases, y el 68,4 % labora en el área rural, según cifras divulgadas por Plan Internacional. EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 12 jun (EFE).- Un total de 404.642 niños y adolescentes hondureños de entre 5 y 17 años trabaja, principalmente en labores agrícolas, indicó este viernes la organización Plan Internacional en el Día Mundial contra el Trabajo Infantil.

El 50,5 % de los menores trabaja en labores agrícolas, el 20,5 % en construcción, un 20,1 % en comercio y el 16 % en industria manufacturera, indicó Plan Internacional, cuya directora Verónica Zambrano, abogó por erradicar este flagelo.

La pobreza, que afecta a más del 60 % de los 9,3 millones de habitantes, es el elemento fundamental que explica el alto porcentaje de trabajo infantil en Honduras, según la organización.

El trabajo infantil es "un fenómeno social que tiene múltiples causas y complejas dimensiones", subrayó Zambrano, quien manifestó su compromiso para trabajar en la erradicación de esa problemática, que refuerza "los roles de género y desvaloriza a las niñas afectando su entorno".

PONER EL TEMA EN LA AGENDA PÚBLICA

"La causa más clara y reconocida es la relación que existe entre el trabajo infantil y la pobreza", enfatizó la directora de Plan Internacional en Honduras, donde la edad mínima para labores se sitúa legalmente en los 16 años, pero el adolescente sólo puede trabajar fuera del horario escolar y no más de seis horas al día.

La pobreza es un "problema estructural" y el trabajo infantil es una "evidente violación" a los derechos de la niñez, por lo que Zambrano instó a las autoridades a poner el tema en la agenda pública y verlo como "prioridad nacional".

El 71,8 % de los menores hondureños que trabajan son niños, la mayoría fuera de las aulas de clases, y el 68,4 % labora en el área rural, según cifras divulgadas por Plan Internacional.

"El trabajo infantil doméstico no pagado refuerza y eterniza los roles de género desvalorizando a las niñas y afectando su entorno", enfatizó.

Según cifras de la organización Visión Mundial, alrededor de 200.000 niñas menores de 17 años ejecutan labores domésticas no remuneradas como cuidar hermanos, hacer la comida y atender diferentes aspectos del hogar.

POBRES, LOS MÁS AFECTADOS POR LA PANDEMIA

El cierre de las escuelas como parte de las medidas de emergencia para enfrentar la pandemia del coronavirus podría aumentar el riesgo de abandono escolar, especialmente para los niños vulnerables, indicó Plan Internacional.

La directora de la organización dijo que las familias más pobres serán "las más afectadas" con la COVID-19, que en el país centroamericano ya ha causado 294 decesos y 7.669 contagios.

"Sabemos qué la situación de trabajo infantil, esta situación de explotación, esta problemática social que tiene una repercusión directa en la vida de miles de niñas y niños que están en situación de trabajo infantil, va a verse duplicada como resultado de la pandemia", subrayó.

Zambrano aseguró que su mirada está puesta en la situación de los menores frente al trabajo infantil, especialmente el doméstico, que según la Organización Internacional del Trabajo es una de las causas del embarazo adolescente, la deserción escolar y el matrimonio infantil forzado.

Durante la pandemia, las niñas en Honduras se ven obligadas a abandonar las clases para trabajar y llevar ingresos a sus hogares, agregó.

"El mundo del trabajo es un mundo adulto, con exigencias físicas y mentales desmedidas para la niñez. Las niñas y niños tienen que desarrollar su personalidad mediante el juego y a través de la relación con sus amigos y familiares", enfatizó la organización.

El trabajo infantil "priva" a los menores de disfrutar su infancia y afecta su desarrollo físico y psicológico, afirmó Plan Internacional Honduras.