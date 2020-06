Las críticas contra Áñez crecen por la demora en las elecciones en Bolivia

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez. EFE/Martin Alipaz/Archivo

La Paz, 13 jun (EFE).- Las críticas a la presidenta interina, Jeanine Áñez, crecen este sábado en Bolivia por la demora para celebrar las elecciones pendientes en el país.

Áñez ha pedido a la presidenta del Senado, Eva Copa, que justifique con un informe científico que se puede ir a elecciones sin riesgo de un aumento de contagios de coronavirus en Bolivia.

La mandataria transitoria y candidata electoral por Juntos pone esta condición para promulgar una ley aprobada en el Parlamento, que amplía del 2 de agosto al 6 de septiembre el plazo máximo para ir a las urnas.

Ese plazo es "un riesgo enorme para la salud y la vida", según Áñez, por lo que exige a Copa, que actúa como presidenta del Parlamento boliviano, un estudio médico que justifique "su decisión y la del MAS", el Movimiento al Socialismo.

La ley fue propuesta por el órgano electoral, tras un acuerdo con varias de las principales fuerzas políticas, entre ellas el MAS del expresidente boliviano Evo Morales, que tiene mayoría parlamentaria y al que la presidenta interina responsabiliza de un posible aumento de la COVID-19 si se va a las urnas en ese plazo.

"No es un afán de prorrogar mi gestión", asegura Jeanine Áñez en una carta a Copa, en la que afirma que cumplirá por mandato constitucional "la decisión" que tome el Tribunal Supremo Electoral, que es quien convoca elecciones en Bolivia.

La carta fue enviada este pasado viernes, después de que pocos días antes el ministro interino de Presidencia, Yerko Núñez, anunciara que Áñez está dispuesta a promulgar la ley, pues también podría devolverla a la Asamblea Legislativa con observaciones.

CRÍTICAS DESDE OTRAS CANDIDATURAS

"Al no promulgar la ley que viabiliza las elecciones en Bolivia, Áñez ratifica su intención de perpetuarse en el poder, olvida el único mandato que tenía y confirma que es un gobierno de facto que utiliza la pandemia como excusa para vulnerar derechos", escribió en Twitter Luis Arce, candidato electoral del MAS.

"Rechazan la realización de las elecciones, son incapaces de atender las consecuencias de la pandemia y solo quieren prorrogarse", publicó en la misma red social Morales, que desde Argentina dirige la campaña electoral de su partido.

El también expresidente Carlos Mesa, candidato por Comunidad Ciudadana, difundió un comunicado que acusa a Áñez de no querer promulgar la ley, pese a estar "consensuada" por los poderes Electoral y Legislativo, para ampararse en la pandemia con el fin de prorrogarse en el poder.

Otros candidatos como Luis Fernando Camacho, de Creemos, también cuestionan la actitud de Áñez, quien asumió el poder de forma interina en noviembre pasado con el mandato de convocar comicios cuanto antes, aunque ahora su discurso da prioridad a combatir el coronavirus.

Las elecciones estaban convocadas para el pasado 3 de mayo, pero el órgano electoral las pospuso sin fecha cuando a finales de marzo el Gobierno interino declaró emergencia sanitaria por el coronavirus, que deja 559 fallecidos y 16.929 contagiados en el país, de unos once millones de habitantes.

Los comicios están pendientes desde que se anularon los de octubre del año pasado entre denuncias de fraude a favor de Morales, que fue proclamado vencedor para un cuarto mandato seguido antes de que denunciara que era forzado a dejar el poder por un golpe de Estado en medio de presiones de militares y policías, entre otras, para negarle una nueva victoria y derrocarlo.