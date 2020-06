Juventus pasa a la final de Copa en el regreso del 'Calcio'

Añade declaraciones ///Turín, Italia, 12 Jun 2020 (AFP) - El 'Calcio' regresó con un duelo entre dos clubes históricos pero sin goles: la Juventus se clasificó para la final de la Copa de Italia pese a empatar 0-0 en casa ante un Milan que jugó con diez casi todo el encuentro, este viernes en la vuelta de semifinales (ida: 1-1).La final, el miércoles en el Olímpico de Roma, medirá a los turineses contra Nápoles o Inter de Milán, que se enfrentan el sábado en la vuelta de la segunda semifinal (victoria 1-0 de los napolitanos como visitantes en la ida).El de este viernes era el primer partido en el fútbol italiano desde que la pandemia del nuevo coronavirus obligó a detener el deporte en marzo y la 'Juve' fue incapaz de marcar a un equipo en inferioridad, haciendo valer el empate 1-1 que había logrado 'in extremis' en la ida en San Siro a mediados de febrero.Entonces, Cristiano Ronaldo igualó el partido para los turineses al transformar un penal en los últimos instantes. Un acierto que ha terminado siendo decisivo para que la Juventus elimine a los 'rossoneri'.CR7 tuvo otro lanzamiento de penal este viernes, decretado tras una mano de Andrea Conti, pero lo envió al palo (15).En el 17, el croata Ante Rebic, por una fuerte entrada sobre el brasileño Danilo más propia del kung fu, dejó al Milan con diez hombres y mermó sensiblemente las opciones de los suyos de acceder a la final.Esos minutos fueron los más eléctricos del partido. En el resto quedó en evidencia por momentos la falta de ritmo competitivo.Cristiano Ronaldo apenas dio destellos de su magia. En el minuto 30 envió demasiado alto en uno de sus intentos.Al Milan le costó mucho llegar a los dominios de Gianluigi Buffon, al que no puso en grandes apuros. Sus ocasiones fueron puntuales, como sendos intentos fallidos de cabeza de Hakan Calhanoglu (50) y del danés Simon Kjaer (80)."Fue difícil al principio jugar en un estadio vacío y después de noventa días", declaró el defensa de la Juventus Leonardo Bonucci a la RAI. "Espero que podamos dar a la gente en su casa esperanza y alegría. Queremos darles algo más el miércoles", apuntó en alusión a la final.La Juventus, campeón de cuatro de las últimas cinco ediciones de la 'Coppa', buscará el miércoles su decimocuarto título en la competición y ampliar así su récord en este torneo, donde domina el palmarés.La Serie A se reanuda el 20 de junio y allí la Juventus figura como líder, aunque con apenas un punto de ventaja sobre la Lazio, cuando quedan doce jornadas para el final del campeonato. - Gestos de homenaje - Antes del partido, ambos equipos guardaron un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del COVID-19, en un país como Italia duramente afectado por esa enfermedad, con más de 34.000 fallecidos. Después, jugadores y miembros de los cuerpos técnicos dedicaron un largo aplauso a tres representantes del personal sanitario, presentes en el centro del terreno de juego.En la camiseta del Milan se lucía un mensaje de recuerdo a los médicos, personal de enfermería y ambulancias y a los voluntarios que luchan contra el virus, con un arco iris y la frase "Andra Tutto Bene" (Todo irá bien), dos de los símbolos del confinamiento en Italia.En el calentamiento, los jugadores de ambos equipos lucieron por su parte equipamientos con mensajes contra el racismo, en el marco de la oleada de reacciones mundiales a la muerte en Estados Unidos de George Floyd, el hombre de 46 años asfixiado bajo la rodilla de un policía blanco a finales del pasado mes en Minneápolis.Cristiano Ronaldo y el resto de jugadores de la 'Juve' lucieron camisetas en el calentamiento en las que se leía, en la espalda, "No Racism".Los jugadores del Milan, por su parte, llevaban en la parte delantera de sus equipamientos el lema "Black Lives Matter" (Las vidas de los negros importan).bur-stt/dr -------------------------------------------------------------