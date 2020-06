Hazard y Asensio, de vuelta para el regreso del Real Madrid ante el Éibar

FOTO DE ARCHIVO: Mario Asensio en un momento del partido de liga del Real Madrid contra el Éibar en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid, España, el 6 de abril de 2019. REUTERS/Javier Barbancho

MADRID, 13 jun (Reuters) - El belga Eden Hazard y el internacional español Marco Asensio están en condiciones de disputar el domingo el partido de regreso del Real Madrid a la Liga contra el Éibar tras más de tres meses de parón, según ha declarado el entrenador de los "merengues", Zinedine Zidane.

Hazard se lesionó el tobillo por segunda vez esta temporada en febrero y se esperaba que se fuera a perder el resto de la campaña tras haberse sometido a una intervención, pero la interrupción de la competición por la pandemia de COVID-19 le ha dado tiempo extra para recuperarse.

Por su parte, Asensio se había perdido todo lo disputado hasta ahora de la presente campaña tras una ruptura de los ligamentos de la rodilla en la pretemporada, pero también se ha beneficiado de la larga pausa en los terrenos de juego.

"La buena noticia es que han tenido tiempo para prepararse como los demás. Marco ha tenido una lesión un poco más larga pero está entrenando con normalidad. Eden, igual. Están disponibles y van a estar con nosotros y eso es una buena noticia", dijo Zidane el sábado en una rueda de prensa telemática.

El equipo de Zidane participa en una de las carreras por el título de liga más reñidas de los últimos tiempos, a dos puntos por detrás del actual líder, el Barcelona, a falta de 11 partidos para el final de la competición, en su intento por destronar a los catalanes y ganar su primer título de liga desde 2017.

El partido contra el Éibar será también el primero en Liga del Real Madrid disputado en el estadio Alfredo di Stefano, con capacidad para 6.000 espectadores, donde han decidido jugar sus últimos partidos en casa para acelerar las obras de renovación del Santiago Bernabéu.

Esta decisión se tomó porque se esperaba que los partidos se jugaran a puerta cerrada y, aunque la afición podrá regresar a las gradas a partir del 29 de junio, Zidane dijo que el equipo completará la campaña en el pequeño estadio de su campo de entrenamiento.

"(El Di Stefano) es nuestro estadio. Tenemos costumbre de jugar en el Bernabéu pero nos adaptamos a lo que nos toca. Estamos encantados. Entrenamos ahí, las distancias son las mismas y estamos preparados para jugar en el Di Stéfano", añadió.

"No me gusta jugar sin público. Pero nos adaptamos a la situación que es esta. Hay un Gobierno y gente que trabaja para eso y lo aceptamos. No nos va a quitar la ilusión de volver a jugar. Seguro que vamos a echar de menos a nuestra gente pero lo vamos a dar todo en el campo igual sin nuestro público."

