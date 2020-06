George Hill dice que ahora está enfocado en asunto racial no en el baloncesto

En la imagen el base de los Bucks de Milwaukee, George Hill. EFE/MIKE NELSON/Archivo

Milwaukee (EE.UU.), 12 jun (EFE).- El base de los Bucks de Milwaukee, George Hill, declaró que afortunadamente tiene el talento de jugar baloncesto porque "probablemente yo sería un George Floyd más".

Hill, en una vídeo conferencia, se refirió así a Floyd, el hombre negro que falleció el pasado 25 de mayo a manos de un policia, en Minneapolis.

El base de los Bucks destacó que "en estos días me estoy enfocando en el asunto racial, por lo que el baloncesto no pasa por mi mente".

Durante la conferencia, el base compartió su experiencia personal con el racismo mientras crecía en Indiana y sus pensamientos sobre el regreso de la NBA el próximo mes en Orlando (Florida), luego de una suspensión por la pandemia del coronavirus.

"Si no tuviera ese talento, posiblemente hubiera sido George Floyd. Posiblemente hubiera sido todos los miembros de mi familia que fueron asesinados a tiros en las calles de Indianápolis", destacó.

Hill indicó que todo lo que actualmente sucede con el asunto social en Estados Unidos a raíz de la muerte de Floyd "me impacta aún más porque he visto el asesinato y la brutalidad policial".

"He visto que mi primo estaba acostado en la calle durante una hora y media antes de que llegue otro agente de policía. Entonces, me emociono porque realmente duele", comentó.

El base de los Bucks recordó que "tengo niños interraciales, y miedo no sólo por mi vida".

En la reunión titulada "El estado de América negra: una discusión con representantes de Deportes y Entretenimiento" también estuvieron presentes el pívot Myles Turner, de los Pacers de Indiana; la leyenda de la WNBA, Tamika Catchings; el entrenador de baloncesto masculino, LaVall Jordan, y el apoyador de los Colts de Indianápolis, Anthony Walker Jr.

Hill también está organizando una marcha para el domingo en Indiana y reclamar los cambios legislativos solicitados y registrar a los participantes a que en un futuro puedan ejercer su derecho al voto.