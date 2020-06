En vehículos, miles exigen renuncia del presidente en 10 estados de México

Cientos de personas participan este sábado en la segunda "Caravana Claxonazo" como protesta contra el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en una avenida de Guadalajara, en el estado de Jalisco (México). EFE/Francisco Guasco

Guadalajara (México), 13 jun (EFE).- En medio del pico de contagios por la emergencia sanitaria de la COVID-19 en México, miles de personas se manifestaron este sábado en, al menos, una decena de estados del país, para exigir la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En la segunda movilización de este 2020 que se llevará a cabo sábado y domingo, los manifestantes llegaron en vehículos o motocicletas y portaron pancartas con los mensajes "¡Fuera López!", "#AMLOveteYA","¡Fuchi! ¡Guácala! ¡Fuera AMLO!" y "No te conozco, pero nos necesitamos para cambiar a México", mientras hacían sonar sus bocinas.

En el estado de Jalisco, oeste del país, gobernado por el militante del partido Movimiento Ciudadano Enrique Alfaro, uno de los principales opositores del presidente, la caravana recorrió varios kilómetros de las principales avenidas de la ciudad, donde se observaron unos 2.000 automóviles.

La movilización fue convocada por el Frente Nacional AntiAMLO (FRENAAA), con la intención de exigir la salida del mandatario mexicano, quien responde a "intereses extranjeros", afirmaron.

Según la organización, además de Jalisco, las movilizaciones se darán en más de 120 ciudades, principalmente en los estados de Puebla, Morelos, Querétaro, Estado de México, Chihuahua, Sinaloa, Guanajuato, Veracruz y Sonora.

"Nos estamos organizando en este frente ciudadano para pedir la dimisión del presidente porque en un año y ocho meses de Gobierno no ha trabajado un solo día para los mexicanos y sólo ha atendido una agenda de 'países extranjeros bolivarianos'", dijo a Efe Iván Mendoza, uno de los manifestantes.

Señaló que la intención del presidente mexicano busca traer una agenda de "comunismo a México" y que "regrese un dictador".

Además, criticó la política de Salud del presidente por la pandemia de COVID-19 que ha propiciado que "la enfermedad se haya propagado por todo el país.

Otros de los manifestantes, Roberto Herrera, afirmó que los ciudadanos están "cansados y hartos" de la política económica del presidente, que ha implementado programas como el de "Jóvenes construyendo el futuro".

"Estamos indignados porque nos están retirando de algunas partidas que ayudaban a la gente, para regalar dinero entre sus seguidores, este señor (López Obrador) quiere que crezca el fondo de los jóvenes y es una tiradera de dinero, los jóvenes ni trabajan, ni hacen nada", expresó.

Los inconformes llegaron a Casa Jalisco, residencia del gobernador de Jalisco para mostrarle su apoyo.

"López Obrador no nos representa", se escuchaba desde el sonido de una de las camionetas que formaban parte de la caravana.

Una parte del numeroso contingente se mantuvo al pie de glorieta de La Minerva, ícono de la ciudad, para gritar consignas como "¡Fuera López!" y ondear banderas de México.

A finales de mayo se dio la primera protesta sobre vehículos cuando cientos de conductores avanzaron en caravana y tocaron las bocinas de sus autos las avenidas principales de la Ciudad de México y otras del país donde exhibieron pancartas con la consigna de la marcha.