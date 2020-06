El Salvador cerca de terminar la cuarentena por fallo del Supremo

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ofrece declaraciones este martes, en San . EFE/ Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 13 jun (EFE).- El decreto ejecutivo que da vida a la cuarentena domiciliar obligatoria en El Salvador tiene este sábado su último día de vigencia tras ser declarado inconstitucional por el Supremo, sin que exista un acuerdo entre el Gobierno y el Congreso para ampliarla de cara a la reapertura escalonada de la economía.

Los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidieron anular el referido decreto porque, según los magistrados, suspende garantías constitucionales y el Ejecutivo no tiene dicha facultad.

El pasado 8 de junio, mediante un fallo, la referida sala dio 4 días más de vigencia a partir del día siguiente de la notificación, por lo que el domingo no tendrá valor.

El decreto originalmente vencía el 15 de junio próximo, dado que el Gobierno planea comenzar la reactivación económica el día 16, por lo que se ha reunido con diversos sectores para planificar la desescalada, sin que hasta el momento se conozca el plan definitivo.

Los últimos días estuvieron marcados por la falta de entendimientos entre el Gobierno de Nayib Bukele y la Asamblea Legislativa, que no lograron ni acordar un lugar para reunirse.

Finalmente, los diputados aprobaron una normativa que alarga el estado de emergencia para que el Gobierno disponga de fondos y establece fechas para la reactivación económica.

No obstante, se desconoce si el mandatario la firmará para su publicación en el Diario Oficial o si la vetará.

El presidente también ha criticado fuertemente al Congreso, a la Corte Suprema, a la Fiscalía General de la República y a organizaciones sociales.

Desde su cuenta de Twitter también intentó forzar a los magistrados constitucionales a ampliar la vigencia de su decreto de cuarentena mediante un fallo judicial al condicionar la entrada en vigor de una ley que congela los plazos legales por 10 días.

"Así que, si a los honorables magistrados de la @SalaCnalSV (Sala de lo Constitucional), de verdad les importa la suspensión de plazos judiciales, solo tienen que ampliar la vigencia del Decreto Ejecutivo 29, como ya lo hicieron una vez", escribió Bukele en su cuenta de Twitter.

El Salvador se encuentra en la última etapa de la cuarentena, que se inició el pasado 21 de marzo.

La ministra de Economía, María Hayem, dijo el viernes que "la reapertura de la economía contempla 5 fases", una de 21 días y 4 de 15 días.

En El Salvador se registran 3.603 casos confirmados de la COVID-19, de los que 1.793 se mantienen activos, 1.738 pacientes se recuperaron y 72 fallecieron.