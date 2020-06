El primer ministro libanés promete proteger el dinero del pueblo entre protestas

EFE/EPA/NABIL MOUNZER

Beirut, 13 jun (EFE).- El primer ministro del Líbano, Hasan Diab, prometió este sábado proteger el dinero de los ciudadanos y afirmó que el país atraviesa "dificultades económicas" pero no está en "bancarrota", en un intento de calmar las aguas mientras continúan las protestas en varios puntos por la depreciación de la libra.

"Vuestro derechos están garantizados por los bancos y por el Banco Central y el Estado es el garantizador, por eso tenemos que proteger al Estado para que sea el garantizador de todos sus hijos, sus pertenencias, su dinero y su futuro", sentenció el mandatario en un discurso televisado.

La comparecencia se produjo mientras tienen lugar protestas, en algunos casos violentas, en la capital y otros puntos del país motivadas por la fuerte depreciación de la libra libanesa frente al dólar el pasado jueves, y que continúan pese al paquete de medidas anunciado ayer por el Gobierno para equilibrar el tipo de cambio.

El primer ministro aseveró que no permitirán "que se pierda el dinero del pueblo" y culpó a los anteriores gobiernos de empobrecer a la nación árabe y a los ciudadanos, además de acusarles de "controlar" el dinero de la gente.

Sin embargo, reiteró que el país "no está en bancarrota" sino que atraviesa "dificultades económicas" y defendió que el Líbano es rico en "capacidades y recursos".

Diab, que llegó al poder tras la dimisión en octubre de Saad Hariri en medio de una oleada de protestas contra la corrupción, la clase dirigente y la crisis económica, denunció que su gobierno ha estado sufriendo constantes "mentiras, rumores, venganzas personales y políticas", algo que ha enfrentado con "silencio y más trabajo".

"Este gobierno logró mucho, pero quieren falsificar las verdades (...) ¿No basta con que ellos ahogaran al país en grandes deudas, lo que causó este gran colapso económico que vivimos?", dijo el primer ministro, al arremeter contra la corrupción del ejecutivo anterior.

A juicio de Diab, los rumores contra su gobierno tienen como objetivo impedir que salga a la luz la corrupción del pasado reciente.

El pasado 7 de marzo, Líbano declaró por primera vez en su historia que entraba en suspensión de pagos de la deuda exterior al no poder satisfacer un vencimiento en eurobonos de 1.200 millones de dólares.