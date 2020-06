El presidente de la Eurocámara elogia la aprobación en España del Ingreso Mínimo Vital

EFE/EPA/Filippo Attili/Chigi Palace

Bruselas, 13 jun (EFE).- El presidente del Parlamento Europeo, el socialdemócrata italiano David Sassoli, elogió este sábado la aprobación en España del Ingreso Mínimo Vital, que consideró un "claro ejemplo" de la combinación de reformas estructurales y apoyo a las personas que necesita Europa.

"El Ingreso Mínimo Vital aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez es un claro ejemplo de lo que necesita Europa: reformas estructurales y medidas de apoyo directo a las personas, avanzar en justicia social y reducir la pobreza", escribió Sassoli, en español, en su cuenta de Twitter.

El presidente de la Eurocámara se refirió al futuro de la Unión Europea a propósito de su intervención por vídeo en los "Estados Generales de la economía" de Italia, una reunión para diseñar un plan para sacar al país de la crisis económica derivada del coronavirus en la que participarán el Gobierno transalpino, los agentes sociales y también economistas y figuras institucionales.

Sassoli defendió en ese foro la "necesidad" de crear un nuevo modelo europeo, que en Bruselas empezó a forjarse desde "la primera fase de la pandemia" y que se traduce en "tomar decisiones muy diferentes a las del pasado" y "cambiar las directrices que han gobernado Europa durante los últimos 20 años".

"La Unión ha sufrido un cambio histórico en tan sólo unas semanas y no entenderlo sería un error político. Aunque todavía hay cuestiones que aclarar, negociaciones que completar y decisiones difíciles de tomar, se ha producido un punto de inflexión", dijo el italiano en referencia a las recetas de austeridad de la crisis de 2008.

Según Sassoli, el "modelo neoliberal que empujó a la Unión a dificultades y desequilibrios no debe tener un papel en esta nueva fase" y ahora es necesario entender que "el principal interés nacional es el de la cohesión, la unidad y la solidaridad europea".

"No se trata de tomar modelos del pasado sino de proteger a los más vulnerables de la sociedad y de alinear los programas nacionales con los objetivos europeos", agregó.

El presidente el Europarlamento dijo que se necesitan "reformas estructurales y medidas de apoyo directo a la gente", e ilustró ese tipo de iniciativas con la aprobación en España de una "renta mínima para apoyar a sus ciudadanos más pobres".

"La elección de la Unión es encontrar un nuevo modelo de desarrollo, basado en la economía verde, la sostenibilidad y la transición digital", concluyó.

El pasado jueves, el Congreso de los Diputados español aprobó sin ningún voto en contra un nuevo Ingreso Mínimo Vital (IMV) que persigue frenar la pobreza en las familias e impulsar la inclusión laboral de estos colectivos y que irá desde una renta mínima de 461 euros hasta los 1.015 euros mensuales.