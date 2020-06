El Concejo de Nueva York podría recortar mil millones de dólares al presupuesto de la Policía

Members of the New York City Police Department watch protestors march up past Bryant Park in New York, USA, 07 June 2020, amidst ongoing protests over the death of George Floyd. AEFE/EPA/JASON SZENES

Nueva York, 13 jun (EFE).- El Concejo de la ciudad de Nueva York podría reducir en mil millones de dólares el presupuesto de la Policía, luego de los reclamos surgidos durante las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd cuando fue detenido por un agente blanco en Minesota.

El presidente del Concejo, Corey Johnson, y otros siete miembros de ese cuerpo, de mayoría demócrata, consideran que el presupuesto de seis mil millones de dólares de esa agencia debe ser recortado para el año fiscal 2021, de acuerdo con el periódico New York Post.

Los concejales buscan hacer ese recorte durante la evaluación que hacen del nuevo presupuesto para esta ciudad.

"Creemos que podemos y debemos trabajar para lograr recortes de mil millones de dólares en el en el presupuesto fiscal 2021, una reducción sin precedentes que no solo limitaría el alcance de la policía de Nueva York, pero también mostramos nuestro compromiso de alejarnos de las políticas policiales fallidas del pasado", indicó Johnson.

Durante las masivas protestas a través del país por la muerte de Floyd, incluida Nueva York y que a veces se tornaron violentas, se escucharon varios reclamos entre ellos limitar fondos a la policía o cerrar esa agencia.

En las dos mayores ciudades de Estados Unidos los llamamientos a recortar fondos han tenido efecto en tan solo unos días. El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, anunció un recorte al presupuesto de su Policía de 150 millones de dólares, que se destinarán a comunidades afroamericanas y latinas.

Mientras que en Nueva York, su homólogo, Bill de Blasio, informó su intención de reducir fondos y usarlos en programas para la juventud.

También anunció que los agentes dejarán de ser los encargados de vigilar el comercio callejero, pasando la responsabilidad a una agencia civil.

La movida en el Concejo de esta ciudad surge luego de que el gobernador Andrew Cuomo convirtiera en ley varias medidas de reformas para asegurar mayor transparencia en la Policía y acciones, como hacer público los expedientes de agentes que hayan sido investigados tras denuncias por su conducta o declarar ilegal la llave de estrangulamiento que en 2014 causó la muerte del afroamericano Eric Garner.

El Concejo también tomó acciones en varios proyectos de ley que también incluyó prohibir la llave de estrangulamiento.

Los concejales dicen ser conscientes de el recorte de mil millones de dólares es "una meta ambiciosa" pero han adelantado que ya han identificado algunas formas de reducir ese presupuesto, propuesta que no ha sido del agrado de los sindicatos que representan a los agentes.

Aunque el alcalde apoya ciertos cambios considera que es una cifra muy alta, señala además el rotativo neoyorquino.

"El alcalde ha dicho que estamos comprometidos a dar prioridad a la financiación y buscar ahorros, pero no cree que un recorte de mil mil millones sea la forma de mantener la seguridad", ha dicho su portavoz Freddi Goldstein sobre la propuesta del Consejo.

El alcalde y los miembros del Concejo deben acordar un presupuesto equilibrado para fines de junio.