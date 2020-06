China instaura restricciones por temor a rebrote mientras la pandemia enluta a Brasil

El gobierno chino ordenó el sábado el confinamiento inmediato de 11 zonas residenciales de Pekín donde se detectaron varias decenas de casos del nuevo coronavirus, pandemia que sigue asolando a Brasil, convertido en el segundo país del mundo más castigado, con casi 42.000 muertos.

Las autoridades chinas informaron de seis casos de infección local, vinculados en su mayoría al mercado de carne Xinfadi, situado en el distrito de Fengtai, al sur de Pekín, y que fue cerrado. Pero las pruebas de diagnóstico realizadas en unos 2.000 trabajadores del mercado demostraron que había al menos otros 45 casos de infectados asintomáticos, que están bajo vigilancia médica.

Centenares de agentes de la policía fueron vistos por periodistas de la AFP en las inmediaciones del mercado en un "dispositivo similar al de los tiempos de guerra", según las autoridades municipales.

El viernes, las autoridades chinas ya retrasaron la vuelta a las escuelas primarias de la capital y suspendieron todos los actos deportivos debido a la aparición de los tres primeros casos, tras dos meses sin que se detectara ninguna infección por covid-19.

Estos contagios hacen temer que la pandemia resurja en el país, donde brotó el pasado diciembre en la ciudad de Wuhan (centro). Las autoridades lograron controlar la epidemia en el país gracias a un férreo confinamiento y las medidas fueron levantándose a medida que el número de contagios remitía.

También se teme una segunda ola en Estados Unidos, país más castigado por la covid-19, con más de 114.000 decesos, donde varios estados que retomaron su actividad en abril registran un número importante de nuevos casos.

- Brasil preocupa -

En todo el mundo, el nuevo coronavirus ha dejado más de 425.000 muertos y 7,6 millones de contagios confirmados, según un balance de AFP. Pero las cifras reales podrían ser muy superiores debido a la falta de diagnósticos en muchos países, vaticinan los expertos.

En toda América Latina, los casos diagnosticados superaron 1,5 millones y los muertos se acercan a 75.000.

Brasil llegó el viernes a los 41.828 decesos por coronavirus y se convirtió, en número de fallecidos y de contagios, en el segundo país más afectado del mundo después de Estados Unidos.

En muertes por millón de habitantes, el panorama en Brasil es menos dramático: 199, frente a las 344,5 de Estados Unidos y las 611 de Reino Unido.

"La situación en Brasil es preocupante, todos los estados se ven afectados. El sistema sanitario no está aún colapsado, pero hay regiones donde se está a punto de alcanzar la saturación en los servicios de cuidados intensivos", dijo Mike Ryan, director de las cuestiones de urgencia sanitaria en la Organización Mundial de la Salud (OMS).

México, segundo país más afectado de Latinoamérica, reportó 5.000 nuevos casos el viernes, un récord diario en este país donde ya han muerto 16.448 personas y más de 139.000 se han contagiado. Chile también registró sus peores cifras diarias y ya suma 2.870 fallecimientos.

La situación en América Latina hace resurgir la pregunta de si el virus SARS-CoV-2, responsable de esta pandemia, se debilita con la llegada del buen tiempo, como ocurre con otros.

"A medida que se acerca el invierno austral, Argentina, Chile, el sur de Brasil o Sudáfrica asisten a crecimientos epidémicos fuertes, que recuerdan a los nuestros de hace unos meses", apunta el epidemiólogo Antoine Flahault, que dirige el Instituto de Salud Global de la Universidad de Ginebra.

- Polémica por balances en España -

Después de pasar tres meses aislados y encerrados en sí mismos, los europeos van a recuperar a partir del lunes la posibilidad de viajar más fácilmente dentro del continente.

Sin embargo, cada país aplicará sus reglas y restricciones y habrá que mirar bien el mapa antes de hacer la maleta.

Italia, por ejemplo, ya abrió sus fronteras a los países europeos desde el 3 de junio, otros como Francia y Grecia reinstaurarán la libre circulación para países europeos el lunes y hay casos, como el de España, que esperarán al 1 de julio.

Justamente en España, uno de los países más golpeados por la pandemia con más de 27.000 decesos, el recelo y las críticas aumentan al ver que las autoridades mantienen "congelado" desde el 7 de junio el balance de fallecidos.

Las discrepancias en las cifras totales y en las formas de contar de las diferentes regiones explicarían este vacío de información que aumenta la incertidumbre entre la población sobre cuál es el número real de fallecidos.

Mientras tanto, sigue la frenética carrera por obtener una vacuna, sobre todo en China, donde los avances de los ensayos clínicos son alentadores pero los laboratorios deben mejorar una imagen empañada por numerosos escándalos sanitarios y por la corrupción.

Algunos expertos critican además métodos un poco acelerados y no demasiado convencionales y advierten que el país se juega su reputación internacional en esta hazaña farmacéutica y no puede suministrar una vacuna que no sea 100% segura.

Y en el mundo del deporte, los aficionados al fútbol podrán ver este fin de semana jugar al Barça y al Real Madrid. La Liga española está de vuelta, pero sin el calor del público en las gradas.

