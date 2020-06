China informa de otros 6 nuevos casos de contagio local, todos ellos en Pekín

La Comisión Nacional de Salud informó hoy de que el viernes se detectaron once nuevos casos de coronavirus en el país, cinco de ellos procedentes del exterior y seis a nivel local, todos ellos en la capital Pekín. EFE/EPA/WU HONG

Pekín, 13 jun (EFE).- La Comisión Nacional de Salud informó hoy de que el viernes se detectaron once nuevos casos de coronavirus en el país, cinco de ellos procedentes del exterior y seis a nivel local, todos ellos en la capital Pekín, donde el día anterior se había registrado el primer caso en 55 días.

El caso de Pekín del jueves había sido además el primero de contagio local en China en 18 días y ha disparado las alertas en la capital, donde ayer se ha pospuesto la reanudación de las clases en las guarderías y la enseñanza primaria.

Todo hace indicar que esos nuevos seis casos en Pekín harán que se retomen algunas medidas de prevención que se habían relajado en la ciudad, en la que hace una semana se había reducido el nivel de emergencia sanitaria, que pasó del 2 al 3.

Los casos "importados" se detectaron en las ciudades de Tianjin (noreste), Shanghái (este), Cantón (sur), Hainan (noreste) y Sichuan (suroeste), mientras que no se produjo ninguna nueva muerte en todo el país ni se registró ningún nuevo caso sospechoso.

Dos pacientes fueron dados de alta y dejaron de observarse 635 contactos cercanos a los contagiados.

Entre el total de 1.808 casos procedentes del exterior, 66 continúan activos, mientras que 1.742 fueron dados de alta y no se ha producido ninguna muerte.

En toda China permanecen activos 74 casos del virus del total de 83.075 confirmados que se detectaron desde el comienzo de la pandemia, que han causado 4.634 víctimas mortales.

Respecto a las infecciones asintomáticas, se registraron siete nuevos casos, cinco de ellos procedentes del extranjero, de los que ninguno pasó a engrosar la lista de confirmados.

Permanecen bajo observación médica 98 casos de infección asintomática, 48 de ellos "importados".

En la región semiautónoma de Hong Kong quedan activos 44 casos de los 1.108 contagios que produjeron cuatro muertes, mientras que en Taiwán hay 5 casos activos del total de 443 confirmados que causaron siete muertes.