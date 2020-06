Chile supera los 3.000 fallecidos y los casos no paran de subir pese a la cuarentena

Personal médico del Hospital Militar revisa las notas en la puerta de la habitación de un paciente con la COVID-19 que permanece entubadoel 2 de junio de 2020 en de Santiago (Chile). EFE/A lberto Valdés

Santiago de Chile, 13 jun (EFE).- Chile registró 231 nuevos muertos, lo que supone un nuevo récord diario y eleva la cifra total a 3.101 fallecidos, mientras los contagios no paran de subir pese a que la capital lleva un mes en cuarentena y las porteñas Valparaíso y Viña del Mar comienzan este sábado el confinamiento.

Las autoridades sanitarias informaron que en las últimas 24 horas se registraron 6.509 nuevos infectados y que el número total de contagios llega a los 167.355 desde el inicio de la pandemia a principios de marzo.

"El autocuidado es fundamental para la contención del coronavirus", afirmó la subsecretaria de Salud, Paula Daza, quien apareció este sábado por primera vez tras haber estado una semana en cuarentena preventiva luego de que su chófer fuese sospechoso de COVID-19.

Santiago, el principal foco de la pandemia y donde la red hospitalaria está al límite, cumplió el viernes un mes en cuarentena total, una medida que en principio dura hasta el 19 de junio aunque es posible que se anuncie una nueva prórroga.

El confinamiento total de la población había sido rechazado reiteradamente por el Gobierno, que apostó al inicio de la crisis por aislar solo a las comunas (barrios) con más contagios y que se vio obligado a decretarlo tras un explosivo aumento de casos en Santiago a principios de mayo.

Las ciudades porteñas de Valparaíso y Viña del Mar, a 100 kilómetros al este de la capital, iniciaron este sábado su primera cuarentena desde el inicio de la crisis sanitaria, con lo que casi el 50 % de los 18 millones de habitantes del país están actualmente en aislamiento.

POLÉMICA CON LOS FALLECIDOS

En los últimos días ha surgido una gran polémica en torno a los cifras de fallecidos, pues el Gobierno ha cambiado en al menos tres ocasiones la metodología de conteo.

Actualmente, los datos resultan de cruzar la información del Registro Civil con los resultados positivos de los exámenes PCR, por lo que se reportan las defunciones de varios días anteriores y no de las últimas 24 horas.

Un reportaje del medio de investigación Ciper reveló este sábado que los datos que informa diariamente el Gobierno a la ciudadanía no coinciden con los que entrega a la Organización Mundial de la Salid (OMS), a la que habría reportado cerca de 5.000.

Preguntada al respecto, la subsecretaria explicó que al organismo internacional se le informan no solo los fallecimientos confirmados con PCR positiva, sino también los sospechosos.

Junto al número de contagios y muertes, también aumentó hasta 1.408 el número de pacientes ingresados en cuidados intensivos que necesitan ventilación mecánica, de los cuales 372 están en estado crítico.

"Van a llegar más ventiladores mecánicos al país y 300 equipos de oxigenoterapia de alto flujo. Estamos fortaleciendo la red asistencial", afirmó Daza.

Chile, uno de los países más afectados por la pandemia en Latinoamérica pero también uno de los que más exámenes PCR practica, se encuentra bajo estado de excepción, con toque de queda nocturno, con colegios, universidades y fronteras cerradas desde mediados de marzo, así como la mayoría de los comercios que no sean de primera necesidad.