Arturo Vidal, el pistolero más rápido

El centrocampista chileno del Barcelona Arturo Vidal celebra el primer gol de su equipo ante el Mallorca con su compañero Antoine Griezmann (i) en el partido de la jornada 28 de LaLiga que se disputo en el estadio Son Moix . EFE/JuanJo Martín

Barcelona, 13 jun (EFE).- Ante las dudas del entrenador Quique Setién, sobre su alineación como titular, y las del propio Arturo Vidal, con insistentes ofertas desde el Calcio, el chileno demostró que tiene suficiente con 64 segundos para decantar cualquier partido, como ocurrió este sábado en Palma (0-4).

Vidal formó en la medular con Frenkie de Jong y Sergio Busquets y en su primera intervención empezó a decidir el partido. Marcó después de un preciso centro desde la izquierda de Jordi Alba, tras una jugada colectiva en la que el Barça presionó muy arriba y demostró que quería hacerse con el partido desde el primer minuto.

El jugador de San Joaquín estuvo intenso, como siempre, y añadió el plus del gol. Es su décimo tanto como jugador azulgrana en 56 partidos. En ese periodo, además, suma nueve asistencias.

El gol es el segundo más rápido del Barça en los últimos años, después del conseguido por Munir angte el Malaga en 2016, y el segundo más rápido de esta temporada en LaLiga tras el tanto anotado por Jaime Mata (Getafe) en Mestalla.

El tanto del chileno se produce justo cuando estaba dispuesto a abandonar el Barça. En una entrevista publicada por 'El Periódico de Catalunya', Arturo Vidal aseguró que quiere sentirse importante en en el Barça.

"Quiero sentirme importante y si no... Si no uno tiene que mirar por su carrera. En Barcelona estoy espectacular, mi familia es feliz y tengo muy buenos compañeros", dijo.

Vidal admite que quiere jugar "no todos los partidos", pero si los que sean claves "los que ayudan a ganar títulos". Al chileno le queda un año de contrato en Barcelona.