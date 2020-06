Wall Street cierra su peor sesión desde marzo en día de baja generalizada

Wall Street cierra su peor sesión desde marzo en día de baja generalizadaNueva York, 11 Jun 2020 (AFP) - Wall Street se hundió este jueves en su peor jornada en casi tres meses, en un mercado inquieto por la incertidumbre sobre economía y salud en Estados Unidos.El Dow Jones Industrial Average se derrumbó 6,90% a 25.128,17 puntos, el Nasdaq perdió 5,27% a 9.492,43 unidades y el S&P 500 5,89% a 3.0002,10."Comenzamos la semana con un mercado sobrevaluado y una corrección era esperable", comentó Karl Haeling, responsable de estrategia de mercados de LBBW.Desde su brusca caída de marzo luego del comienzo del azote de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos, los índices neoyorquinos no pararon de avanzar, hasta 40%. El Nasdaq incluso cerró el miércoles en un récord, por encima del nivel simbólico de 10.000 puntos por primera vez en su historia.Pero la decisión de la Reserva Federal (Fed, banco central de Estados Unidos) el miércoles de mantener sus tasas casi en cero y sus primeras estimaciones económicas desde el inicio de la pandemia, dieron razón a los inversores para un repliegue.La Fed señaló que el camino a recorrer antes de una recuperación será largo y prevé una caída del PIB de 6,5% en 2020 en Estados Unidos."La Reserva Federal se equivoca tan seguido. (...) Tendremos un muy buen tercer trimestre, un excelente cuarto trimestre y uno de nuestros mejores años en 2021", dijo en Twitter el jueves el presidente Donald Trump.La segunda razón de la caída del jueves, según Haeling, "es que el mercado decidió interesarse en el alza de los casos de contaminación con coronavirus fuera del noreste de Estados Unidos", indicó.Cuando Estados Unidos cuenta con más de 113.000 muertos por la pandemia y más de dos millones de personas infectadas, en Texas y Carolina del Norte el número de enfermos hospitalizados aumentó sobre el mes pasado."Es difícil decir si eso representa un verdadero aumento del número de casos o si se debe al hecho de que fueron realizados más test", cuestionó Haeling.Sin embargo, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que Estados Unidos no cerrará su economía nuevamente en caso de una segunda ola de covid-19. "No podemos cerrar la economía de nuevo. Creo que hemos aprendido que si uno cierra la economía está creando más daños", dijo Mnuchin a la cadena CNBC.Las medidas de contención dispuestas por el gobierno federal y por los estados para detener la propagación del virus afectaron gravemente a la economía más grande del mundo, generando decenas de millones de despidos desde mediados de marzo y una tasa de desempleo del 13,3% en mayo, una cifra que recuerda a la Gran Depresión de hace 90 años. - Caída generalizada - También las bolsas europeas cerraron el jueves con caídas superiores al 4%.Fráncfort se desplomó un 4,47%, París 4,71% y Londres un 4%. Milán perdió 4,81%, Madrid un 5,04%.Las recientes subas de los mercados "se están erosionando poco a poco", explicó Edward Moya, analista de OANDA. Las bolsas "tienen un sentimiento de resaca tras los anuncios de la Fed ayer (miércoles)", añadió Andrea Tuéni, analista de Saxo Banque.La posición "ni demasiado prudente ni demasiado alarmista" de la Reserva Federal "sirvió de pretexto para recoger beneficios" tras las alzas de días recientes, comentó este experto.Por lo demás "el riesgo de una segunda oleada de la epidemia inquieta", explicó."Las perspectivas económicas sombrías del banco central estadounidense han vuelto a poner los pies en el suelo a los inversores", resumió Timo Emden, de Emden Research.dho/vog/mr/gfe -------------------------------------------------------------