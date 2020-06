Una campaña promueve desde EE.UU. “Directv libre para Venezuela”

Washington, 11 jun (EFE).- Un campaña liderada por la ONG Un Mundo sin Mordaza busca que el gigante de las telecomunicaciones estadounidense AT&T restablezca desde el exterior y durante la cuarentena por la COVID-19 la señal de Directv en Venezuela, que la compañía cerró desde mayo pasado.

"Directv libre para Venezuela", como han bautizado la iniciativa, ha alcanzado el respaldo más de 125.000 personas y se ha difundido por las distintas redes sociales, dijo a Efe el presidente de la ONG, Rodrigo Diamanti, quien aseguró que ya antes han liderado campañas en defensa de la libertad de expresión en ese país.

"Nunca la salida de un medio había significado la ausencia total de acceso a la información para el ciudadano venezolano", advirtió Diamanti, quien indicó que en Venezuela, "hay lugares donde no hay internet, no llegan las teletransmisoras nacionales y la única manera de llegar a esos lugares era vía satélite".

Diamanti consideró que esta salida de Directv, que llegó a tener un 44 % del mercado en ese país, "no es la salida de un canal, sino básicamente es casi para muchos venezolanos el acceso a información en general".

"En la campaña hacemos énfasis en que ya no es que Venezuela se está comparando con Cuba, porque además en muchos aspectos estamos peor que Cuba, no en todos, obviamente, sino con Corea del Norte, (donde) la gente no se entera quién gana la Copa del Mundo, o sea, no hay acceso a información, no hay acceso al mundo exterior y para un porcentaje de la población, esa va a ser su nueva realidad", agregó.

El pasado 19 mayo, AT&T anunció el cierre de su negocio de televisión en Venezuela al no poder cumplir al mismo tiempo los requisitos del Gobierno de Nicolás Maduro y las sanciones impuestas por Washington al país latinoamericano.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó posteriormente a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ocupar la empresa y restituir la señal aunque todavía no ha vuelto a los televisores de los venezolanos.

La ONG, con sede en Washington, denunció la detención, el pasado 5 de junio, del presidente de la plataforma televisiva en Venezuela, Héctor Rivero; del vicepresidente comercial, Rodolfo Carrano, y del vicepresidente de Estrategias y Negocios, Carlos Villamizar, y consideró que con ello el Gobierno de Maduro "trata de impedir los esfuerzos para el restablecimiento de la señal satelital de información y entretenimiento para el pueblo venezolano, utilizando a los prisioneros como fichas para negociar".

“A estos directivos les fueron imputados los delitos de estafa agravada en concurso real, boicot, desestabilización de la economía y asociación para delinquir y se les ordenó privativa de libertad. Deben ser liberados”, detalló Diamanti en un comunicado.

Una semana después del anuncio de la firma con sede en Dallas (Texas), miles de venezolanos se sumaron a una "petición humanitaria" a AT&T en la plataforma Change.org para que active de nuevo la señal de Directv en el país de forma "libre".