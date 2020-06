Trump dará su gran discurso electoral en Florida y no en Carolina del Norte

En la imagen, el presidente de EE.UU., Donald J. Trump. EFE/Stefani Reynolds

Washington, 11 jun (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, dará su gran discurso para aceptar oficialmente la nominación del Partido Republicano para las elecciones de noviembre el 27 de agosto en la ciudad de Jacksonville (Florida), en vez de en Charlotte (Carolina del Norte) como estaba previsto.

El Comité Nacional Republicano, el órgano ejecutivo del partido, anunció este jueves la nueva sede de la convención republicana que ya no será en Carolina del Norte debido a que las autoridades locales no ven con buenos ojos un evento multitudinario en medio de la pandemia del coronavoirus.

El evento se desarrollará en el estadio VyStar Veterans Memorial Arena de Jacksonville con capacidad para 15.000 personas, de acuerdo al Partido Republicano, que no detalló qué medidas se tomarán para prevenir el contagio del virus.

Florida podría ser clave para la reelección de Trump y cuenta con una gran cantidad de población del exilio cubano y venezolano, a los que el mandatario ha intentado conquistar desde que tomó posesión en 2017 con duras sanciones contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel.

En 2016, Trump ganó Florida por un estrecho margen del 49 % frente al 47,8 % de la entonces candidata demócrata Hillary Clinton.

En un comunicado, la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, recordó que Florida ocupa un "lugar muy especial en el corazón" del mandatario y, además, "podría ser crucial para el camino a la victoria".

"Esperamos llevar esta gran celebración y bendición económica al estado del Sol -como se conoce a Florida- en solo unos pocos meses", anunció McDaniel.

Cada ciclo electoral, el Partido Republicano y el Partido Demócrata celebran convenciones en las que se anuncia oficialmente quiénes serán sus candidatos para los comicios.

Suelen ser grandes fiestas políticas que sirven para promocionar a los aspirantes, que dan un gran discurso retransmitido en directo por las televisiones de todo el país.

Los demócratas tienen previsto celebrar su convención en la ciudad de Milwaukee (Wisconsin) entre el 13 y el 16 de julio de 2020, cuatro meses antes de los comicios del 3 de noviembre.

El exvicepresidente Joe Biden ya ha ganado el proceso de primarias para convertirse en el candidato demócrata y, en las últimas semanas, ha aumentado su popularidad, coincidiendo con la crisis del coronavirus y las protestas contra la brutalidad policial hacia los afroamericanos.

Según el promedio de encuestas elaborado por la web Real Clear Politics, Biden conseguiría ahora mismo 49 % de los votos frente al 41 % de Trump.