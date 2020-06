Swaps de deuda argentina pagarán US$1.500M tras default

(Bloomberg) -- Los inversores que tienen protección de deuda para Argentina compartirán una compensación de aproximadamente US$1.500 millones después de que la nación suramericana incumpliera su deuda externa por novena vez el mes pasado.

Las empresas titulares de swaps de riesgo crediticio del país recibirán aproximadamente 68,5% del monto cubierto por los instrumentos, según resultados finales de una subasta para liquidar los contratos el viernes. Se activan cuando un prestatario no paga su deuda. Los inversionistas utilizan los instrumentos para hacer apuestas negativas sobre prestatarios o como coberturas para inversiones en bonos.

Argentina, que tiene un largo historial de defaults, está negociando una reestructuración de US$65.000 millones en su deuda externa. El Gobierno del presidente Alberto Fernández extendió su fecha límite de oferta hasta el 19 de junio, dando a los funcionarios una semana más para recibir nuevos comentarios de los acreedores. Dado que la nación ya está en default, no hay grandes implicaciones en tener una extensión.

Algunos de los mayores acreedores de Argentina son Pacific Investment Management Co., Franklin Templeton, BlackRock Inc. y Ashmore Group Plc, según datos compilados por Bloomberg. No todos los bonistas poseen contratos de derivados.

Nota Original:Argentina Debt Swaps Set to Pay $1.5 Billion After Default (1)

©2020 Bloomberg L.P.