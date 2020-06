Silvio Rodríguez saca nuevo CD, "Para la espera" dedicado a amigos como Aute

Imagen cedida por la discográfica Altafonte del nuevo CD de Silvio Rodríguez, "Para la espera".

Madrid, 12 jun (EFE).- El cantautor cubano Silvio Rodríguez (1946) publica hoy nuevo disco, "Para la espera", que dedica a "viejos amigos" que el mundo "ha perdido en el último mes", entre ellos el español Luis Eduardo Aute, el argentino Marcos Mundstock, el cubano Juan Padrón y el chileno Luis Sepúlveda.

"Para la espera" incluye, según explica él mismo en la presentación del disco, algunas de las canciones que ha compuesto en los últimos años, en todos los casos "primeras versiones, realizadas poco tiempo después de haberlas compuesto".

"Los instrumentos y voces que aquí se escuchan soy yo mismo -interpreta el bajo, la percusión y hace las segundas voces- tomando apuntes para desarrollar después", detalla sobre su nuevo disco, que lanza en plataformas digitales.

De los trece temas, ya se conocían "Jugábamos a Dios" (2010) -compuesto para la película "Afinidades", de Jorge Perugorría y Vladimir Cruz-, "Viene la cosa" (2016) y "Noche sin fin y mar" (2017), el que dedica al cantautor y pintor Luis Eduardo Aute.

"Yo estaba tocando su guitarra -la de Aute- porque Miguel, su hijo, la llevaba al hospital para tocarle mientras estuvo en coma. Cuando llegué con el doctor Calixto Machado, neurólogo cubano que fue decisivo en su recuperación, me puse a cantarle 'Noche sin fin y mar', y en ese momento despertó", relata.

Dedica el trabajo a varios amigos, "excelentes creadores" que murieron en las últimas semanas como sus compatriotas el psicólogo, cineasta y editor Tupac Pinilla; el cineasta e historietista Juan Padrón y el poeta y escritor César López.

Además, homenajea con él la memoria de Aute, del escritor y cineasta chileno Luis Sepúlveda, del escritor argentino y miembro de Les Luthier Marcos Mundstock y del cantante y actor mexicano Óscar Chávez.

"Por la espera" contiene los diez temas inéditos "La Adivinanza", "Aunque no quiero, veo que me alejo, "Conteo atrás", "Si Lucifer volviera a paraíso", "Una sombra", "Los aliviadores", "Modo frigio", "Danzón para la espera", "Después de vivir" y "Página final".