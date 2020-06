Seúl mantendrá el distanciamiento endurecido ante los continuos brotes

EFE/EPA/YONHAP

Seúl, 12 jun (EFE).- Las autoridades surcoreanas anunciaron hoy que mantendrán hasta nuevo aviso las medidas endurecidas de distanciamiento en la región en torno a Seúl ante el persistente número de brotes detectados en la zona que están deparando decenas de nuevos casos diarios.

Así lo anunció hoy en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Park Neung-hoo, que advirtió que las medidas de distanciamiento podrían endurecerse aún más si el número de nuevos contagios diarios de COVID-19 no desciende.

"Si el número de nuevos casos no baja a un solo dígito vamos a meditar si implementar un esquema de distanciamiento social más estricto", explicó.

Corea del Sur registró hoy 56 nuevos positivos, de los cuales 43 son contagios locales que, a excepción de uno de ellos, se detectaron todos en la región que rodea a la capital, donde vive la mitad del país (unos 26 millones) y donde en el últimos mes se han concentrado el 97 % de nuevas infecciones debido a brotes esporádicos.

Park instó hoy a los habitantes de esta región formada por Seúl, Incheon y la provincia de Gyeonggi, a que se queden en casa lo máximo posible, y recordó que el movimiento dentro de la región no ha disminuido desde que las autoridades volvieron a reforzar las medidas de distanciamiento por culpa de las nuevas infecciones.

Ante la estabilización de nuevos contagios Corea del Sur activó el 6 de mayo un modelo de prevención más relajado, el cual tuvo que volver a endurecer hace dos semanas en el área de Seúl debido a los brotes que se han detectado en bares, almacenes de logística, iglesias, empresas o clubes deportivos.

Esas medidas, que originalmente se habían puesto en marcha hasta el 14 de junio, permanecerán activas hasta que el número de contagios vuelva a descender a un solo dígito, dijo Park.

En la última semana el país asiático ha estrenado un nuevo sistema de códigos QR para bares y discotecas, internet cafés o academias extraescolares para rastrear mejor posibles contagios.

Corea del Sur, que en las últimas dos semanas ha promediado 46 nuevos casos diarios, registra en total 12.003 contagios de coronavirus, de los cuales 1.057 (el 8,8 %) son casos activos, dado que el 88,8 % se ha curado ya.

El país suma 277 fallecidos, por lo que el virus tiene aquí una tasa de letalidad del 2,31 %.

El país ha realizado más de un millón de pruebas PCR desde enero, lo que se traduce más o menos en que 1 de cada 50 surcoreanos se ha testado ya.