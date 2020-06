Rose y Varner III, líderes; McIlroy y Rahm acaban lejos del primer lugar

En la imagen el surafricano Justin Rose. EFE/TANNEN MAURY/Archivo

Forth Worth (Texas, EE.UU.), 11 jun (EFE).- El surafricano Justin Rose y el estadounidense Harold Varner III lograron este jueves un registro de 63 golpes, 7 bajo par, lo que les permite compartir el primer lugar del Charles Schwab Challenge de golf al cabo de la ronda inicial.

En este torneo de golf, el primero que se disputa tras la pandemia del coronavirus, los grandes favoritos, encabezados por el norirlandés Rory McIlroy y el español Jon Rahm, no tuvieron su mejor actuación al concluir con una cartulina de 2 y 1 bajo par, respectivamente.

Por el contrario, el venezolano Jhonattan Vegas y el mexicano Abraham Ancer también tuvieron una gran jornada al compartir el tercer lugar con el estadounidense Colin Morikawa, todos ellos con un recorrido de 64 golpes (6 bajo par).

La maratoniana jornada en el Colonial Club de Forth Worth (Texas) comenzó cargada de entusiasmo porque significó el regreso del golf tras casi tres meses de suspensión por causa de la pandemia del coronavirus y aunque no hubo aficionados, los golfistas se mostraron plenos de energía en busca de reencontrarse con su mejor juego.

También se dio el anunciado homenaje a George Floyd, el afroamericano que fue asesinado el pasado 25 de mayo por un policía que lo tenía bajo custodia en la ciudad de estadounidense de Mineápolis.

El comisionado de la PGA Tour, Jay Monahan, se paró en el primer tee para la hora de inicio que figuraba en la hoja, sin ningún nombre de jugador, y oficializó el homenaje a Floyd, cuya muerte aún provoca indignación y protestas a través de todo el país y el mundo.

"A medida que el PGA Tour se compromete a amplificar las voces y los esfuerzos para poner fin a los problemas existentes de las injusticias raciales y sociales, hemos reservado el horario de salida para hacer una pausa por un momento de silencio, oración y reflexión", comentó Monahan.

Luego se dio inicio a la competición, en la que Rose y Varner III mostraron la mejor consistencia durante todo el recorrido, al conseguir ambos siete 'birdies' sin que hiciesen ningún 'bogey'.

Rose fue quien primero completó el recorrido con 'birdies' en los tres hoyos iniciales de la primera del partido y cuatro en la segunda (hoyos 10, 12, 13 y 16).

Varner, que ha reivindicado durante los últimos días que haya más diversidad y menos discriminación en el golf, también hizo un gran recorrido con cuatro 'birdies' en la primera mitad, incluidos los dos hoyos iniciales, seguidos en el sexto y noveno.

En la segunda mitad mantuvo su eficacia en los golpes desde la salida del tee y acabó con otros tres birdies logrados en los hoyos 10, 12 y 18, respectivamente.

Brillante también fueron las actuaciones de Vegas y Ancer, con el golfista venezolano de Maturín, que logró cuatro 'birdies' en la primera mitad del recorrido (1, 2, 5 y 9) y otros tres en la segunda (12, 17 y 18), mientras que el único 'bogey' que registró se dio en el octavo hoyo.

Ancer, aunque comenzó con un 'bogey' en el segundo hoyo, se recuperó de inmediato y respondió con 'birdie' en el tercero, lo propio que hizo en el séptimo y el octavo para dejar su mejor nivel en la segunda mitad del recorrido, en el que consiguió cuatro 'birdies' (hoyos 10, 11, 14 y 16).

McIlroy, número uno del mundo, al igual que Rahm, que le sigue en la clasificación, no tuvieron consistencia y fueron de más a menos para firmar una cartulina final de 68 y 69 golpes, respectivamente.

Ambos golfistas hicieron un recorrido casi similar al comenzar el recorrido con sendos 'birdies' y lograron otros dos en la primera mitad, además de un 'bogey'.

Sin embargo, en los otros nueves hoyos, mientras McIlroy los completó con el par, que le permitió acabar en el puesto 39, Rahm volvió a tener un 'bogey' en el último y le costó bajar hasta el lugar 57.

Mejor estuvo su compatriota Rafael Cabrera, quien concluyó el recorrido con dos bajo par (68 golpes) tras lograr tres 'birdies' (hoyos 1, 11 y 14) y un 'bogey' en el séptimo hoyo, por lo que acabó con dos bajo par y en el puesto 39.

El español Sergio García y el mexicano Carlos Ortiz también entregaron sendas cartulinas con 69 golpes y uno bajo par que les da posibilidades de superar el corte al ocupar el puesto 57 junto con Rahm.

El colombiano Sebastián Muñoz hizo con 71 golpes (1 sobre el par) y está en el puesto 94, el chileno Joaquín Niemann ocupa el 110 porque su cartulina muestra 72 golpes (2 sobre el par) y el argentino Emiliano Grillo entregó una de 73 impactos (3 sobre el par) para quedar en el lugar 128 de la clasificación.

Este viernes se disputará la segunda ronda del torneo en el que participan 148 jugadores y reparte premios por valor de 7,5 millones de dólares.