Pobladores queman centro de salud en México por las medidas de saneamiento por COVID-19

- Personas pasan frente a una ambulancia que fue incendiada este jueves en el municipio de Villas Las Rosas, en el estado de Chiapas (México). EFE/Carlos López

Villa Las Rosas (México), 11 jun (EFE).- Cientos de pobladores causaron daños a la clínica de salud y la alcaldía del municipio Villa Las Rosas, en el sureño estado mexicano de Chiapas, al protestar este jueves contra las medidas de saneamiento de las autoridades locales.

Las protestas se desataron cuando las autoridades municipales comenzaron con las medidas de saneamiento contra el coronavirus en este poblado, donde no se han reportado ni contagios ni muertes, de acuerdo con los datos del sector salud estatal.

Cientos de personas se molestaron con las autoridades y con el rostro tapado, provocaron daños y un incendio parcial en varios inmuebles públicos entre ellos la presidencia municipal y la clínica comunitaria.

Las autoridades municipales reportaron daños parciales en la sede de la alcaldía, donde rompieron cristales de algunas puertas y quemaron documentos y dos ordenadores.

En la clínica, los manifestantes causaron daños en varias puertas además de incendiar una ambulancia sobre la carretera, indicaron las autoridades.

Filiberto Pinto Utrilla, uno de los que participaron en la protesta, acusó al presidente municipal de mentir con la pandemia de coronavirus y dijo que los habitantes no quieren más fumigaciones ni anuncios preventivos por la COVID-19.

"A altas horas de la noche están fumigando, no se vale, queremos que ya no hagan eso, ni queremos centro de salud", manifestó.

Pinto acusó a las autoridades de mentirles al señalar que las fumigaciones son para combatir al mosquito que transmite el virus del dengue.

Tras las protestas, decenas de habitantes se armaron con palos y piedras y cerraron las entradas del pueblo.

El titular de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), Jorge Llaven Abarca, dijo que han iniciado una investigación por los hechos violentos en Villa de Las Rosas y advirtió que no habrá impunidad a estas conductas delictivas.

El estado mexicano de Chiapas reportó 2,933 casos confirmados y 201 defunciones acumuladas desde el inicio de la pandemia en México, que ya superó los 129.000 contagios y las 15.000 defunciones.