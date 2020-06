Perú mantiene tasa de interés en mínimo récord ante pandemia

(Bloomberg) -- El banco central de Perú mantuvo los costes de préstamos cerca de cero por segundo mes como parte de las medidas para ofrecer crédito barato a las empresas que enfrentan la peor depresión económica en más de cien años.

La junta del organismo, dirigida por el presidente del banco Julio Velarde, mantuvo la tasa de interés de referencia en 0,25% el jueves, la más baja entre los bancos centrales de América Latina. Los 11 analistas encuestados por Bloomberg anticiparon la decisión.

En un comunicado que acompaña a la decisión, la junta reiteró que la política monetaria debería permanecer fuertemente expansiva por un período prolongado y que el banco está preparado para aumentar el estímulo utilizando diferentes métodos.

Los responsables de política redujeron los costos de los préstamos en 2 puntos porcentuales entre marzo y abril, después de que el Gobierno aplicara medidas de aislamiento, de las más estrictas de la región, para contener la propagación de coronavirus en el país.

Industrias como la construcción y el comercio minorista de artículos no alimentarios casi se paralizaron por completo. La producción de cemento cayó un 99% en abril respecto al año anterior y no se produjo ni una sola venta de automóviles nuevos, según la agencia de estadísticas. Las medidas de aislamiento no evitaron que Perú se convirtiera en un epicentro de contagios de coronavirus. Los casos confirmados han superado los 200.000 esta semana, y el Gobierno está retirando gradualmente las restricciones.

La cuarentena está afectando “severamente” la actividad económica, aunque la confianza empresarial se recuperó ligeramente el mes pasado cuando comenzó a reiniciarse la actividad, dijo el banco central.

Con poco margen para recortar las tasas, las autoridades están tratando de garantizar que las empresas se beneficien de los bajos costos de préstamos. Esta semana el banco central ha anunciado que comenzaría a usar repos para alentar a las entidades bancarias a refinanciar sus carteras. La autoridad monetaria también está a la mitad de un programa de préstamos respaldado por el Gobierno de 60.000 millones de soles (US$17.000 millones) para proporcionar capital circulante a las empresas.

La tasa a un día de Perú está en el mínimo técnico y se va a quedar ahí, dijo Ernesto Revilla, economista jefe para América Latina de Citigroup Inc, a los medios el martes. Revilla añadió que probablemente se pueda comenzar a hablar de normalización hacia el 2022.

