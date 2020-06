Paraguay da un nuevo paso a la normalidad con habilitación de restaurantes

El ministro de Salud Julio Mazzoleni en conferencia de prensa este jueves en la sede del Ministerio de Salud en Asunción. EFE/ Nathalia Aguilar

Asunción, 11 jun (EFE).- Paraguay, con once muertes y 1.230 contagios, anunció este jueves el ingreso a partir del próximo lunes en la fase tres de la denominada "cuarentena inteligente", que incorpora al sector gastronómico, si bien de esa desescalada están excluidos dos departamentos debido a la dispersión de casos.

El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, dijo en una rueda de prensa que la nueva fase, de tres semanas de duración, permitirá la actividad de los restaurantes tras previo agendamiento y respetando los protocolos específicos.

Se autoriza también la apertura de ese tipo de locales que ofrecen sus servicios dentro de los centros comerciales, pero no de los que se conocen como patios de comidas, que son típicos de esos espacios.

También se habilitan autocines y teatros, bajo el correspondiente distanciamiento físico, así como actividades físicas en gimnasios, pero con agenda previa y dentro de un "protocolo estricto".

Al tiempo que se analiza aumentar a una veintena el número de participantes en los ritos de los templos religiosos.

Asimismo, y en la educación universitaria, el proyecto del Ministerio, que deberá ser elevado al Ejecutivo, autoriza prácticas como exámenes o defensa de tesis, pero con un máximo de diez personas.

El ministro insistió en que se trata de un programa que será más elaborado en los próximos días, pero que básicamente será el que se presentará al presidente del país, Mario Abdo Benítez.

"Se trata de una radiografía de lo que pretende esta nueva fase de la cuarentena inteligente", señaló.

Instó además a la ciudadanía a no bajar la guardia en los próximos días, en referencia al festivo del viernes, con motivo de la conmemoración de la Paz del Chaco.

PARAGUARÍ Y CONCEPCIÓN NO AVANZAN

Mazzoleni informó en su comparecencia que los departamentos de Paraguarí (centro) y Concepción (norte) permanecerán en la fase dos de la cuarentena por un par de semanas más debido al "árbol de contactos extendido" en esas zonas.

Y añadió que prosigue en la fase 0, que autoriza la circulación de personas solo para actividades indispensables, la localidad de San Roque González de Santa Cruz, en el departamento de Paraguarí, donde a finales de mayo se disparó el número de casos.

Ello después de que un militar contagiado se desplazara por la zona y estuviera en contacto con varios habitantes.

De la actual desescalada se excluye el retorno del fútbol de primera división, que está previsto se inicie a partir del 17 de julio y a puerta cerrada.

El Gobierno de Abdo Benítez, del conservador Partido Colorado, ha repetido que de momento no contempla la reapertura de las fronteras terrestres, en especial las compartidas con Brasil, debido al alto número de casos y muertes en el país vecino.

Ese cierre está creando descontento y protestas en los vecinos de Ciudad del Este, segunda urbe de Paraguay y dependiente del comercio con Brasil.

Paraguay detectó su primer caso de coronavirus el pasado 7 de marzo y pocos días después decretó la cuarentena sanitaria para evitar la propagación del virus.

En el último registro de casos, el de este jueves, el Ministerio reportó 28 nuevos positivos, 18 del exterior y diez contactos, sobre un total de 1.590 muestras.

Con lo que el total de positivos hasta la fecha se ubica en 1.230, con 624 personas recuperadas.