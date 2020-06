Ozuna convirtió su bote en un estudio de grabación para sacar su nuevo trabajo

Puerto Rican singer Ozuna.EFE/EPA/Alberto Valdes/Archivo

San Juan, 11 jun (EFE).- Ozuna convirtió su bote durante la cuarenta por el COVID-19 en un improvisado estudio de grabación en el que dio rienda suelta a la inspiración para crear su nuevo sencillo y vídeo, "Caramelo", que este jueves ve la luz, según señaló a Efe en declaraciones escritas.

"Me mantuve trabajando y creando música durante estos tiempos, de esta manera surge 'Caramelo'", subrayó el cantante urbano puertorriqueño que complacerá a sus seguidores a partir de las 18.00 hora local de Puerto (22.00 GMT) con el lanzamiento de su nuevo trabajo.

"Básicamente me toco pasar el mayor tiempo de esta cuarentena en mi bote y este terminó siendo un estudio de grabación. Vienen más canciones y buena música hecha desde el corazón para todos mis fanáticos", destacó Ozuna, cuyo nuevo tema, que incluye un vídeo, se publicará en todas las plataformas musicales.

En el comunicado que acompaña a "Caramelo" se asegura que con este éxito el artista complace a los miles de reclamos en sus redes sociales en busca de una respuesta a la pregunta de "¿cuándo sales?".

Se trata otra apuesta del intérprete a un romanticismo pícaro sobre una base de reguetón lento muy propio para despertar la sensualidad a partir del baile, apunta la nota sobre el estilo de su nuevo trabajo.

VÍDEO DIRIGIDO POR NUNO GOMES

Rodado en Miami, el vídeo, dirigido por Nuno Gomes, es un viaje "tan atractivo como provocativo" por un mundo endulzado en clara referencia al título "Caramelo".

En medio de ese escenario de tentaciones, Ozuna, cual "bandolero", le canta a su "bandolera" convencido de que, aún lejos de él, seguirá siendo su golosina preferida.

El cantante se ha mantenido trabajando activamente durante los pasados meses, ajustándose a las nuevas medidas de seguridad y distanciamiento social requeridas por la pandemia del COVID-19.

Entre sus más recientes trabajos se destacan sus colaboraciones con artistas como The Black Eyes Peas y J Ray Soul, en el tema "Mamacita", el cual actualmente se posiciona entre los primeros 10 lugares del listado "Hot Latin Songs" de Billboard y ya cuenta con más de 100 millones de visualizaciones en la plataforma de videos YouTube.

Asimismo, el llamado "negrito de los ojos claros" recientemente colaboró en el sencillo "Fuego del Calor" junto al reconocido productor musical Scott Storch y el rapero norteamericano Tyga.

RECONOCIDO CON 4 GUINNESS WORLD RECORDS

Reconocido con cuatro títulos Guinness World Records, Ozuna es uno de los artistas más escuchados a nivel global en las principales plataformas de música digital y también figura entre los artistas con mayor números de entradas en la lista "Hot Latina Songs" de Billboard.

En lo que va de año, el cantante puertorriqueño ha sumado decenas de premios, entre estos, a la "Canción Latina Contemporánea del Año" en los BMI Latin Awards 2020 por el tema "Taki Taki", seis galardones en los Premios Tu Música Urbano, alzándose como el máximo ganador por segundo año consecutivo, esta vez a la par con Daddy Yankee.

Obtuvo además los premios Gaviota de Oro y Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar en Chile.

El artista rompió récord en el 2019 como el más nominado y el más galardonado en una ceremonia de los Premios Billboard a la Música Latina y nuevamente lidera las nominaciones en el 2020, con 14 en total.

Ozuna inició la gira de conciertos NIBIRU WORLD TOUR 2020 en el mes de febrero, arrancando con dos exitosos "ventas totales" consecutivos, uno en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana, y otro en el Movistar Arena de Santiago.

Sin embargo, su agenda de presentaciones se vio interrumpida hasta nuevo aviso debido al coronavirus.